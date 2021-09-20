德國大選 中德關係不地震也勢會這樣

不管地震會否發生，板塊都在悄悄地慢慢移動，中德關係目前看來就是如此。德國大選9月26日星期日舉行，在位已16年總理默克爾退位讓賢，而且默克爾所屬政黨基民盟，可能失去多年來最大黨地位，不會繼續主導德國政府。中德關係雖料不會在這次德國大選後突變，但多年現狀的基礎恐不復存在，長線微妙轉折就要到來。

民調顯示，今屆德國大選主要是基督教民主聯盟、社會民主黨、綠黨三黨之爭。

現最大執政黨基民盟近月被指應對水災不力，支持率罕有遭到執政聯盟夥伴社民黨超越。社民黨有望自2002年大選以來重新成為最大黨，繼而領導新一屆德國政府。

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有別於美國大選，德國大選予人感覺頗為沉悶，因為選舉議題向來聚焦民生內政，總理問鼎人鮮有談及對外關係，但外界還是對他們的立場略知一二。

基民盟年初選出拉舍特（Armin Laschet）領軍，他的對華態度最溫和。這位州長管轄的北萊茵威斯特法倫州，是德國經濟火車頭，因此他在主要政黨領導人之間，可說最為重視中國市場。拉舍特年中曾表明反對與中國新冷戰，並認為毋須因為人權議題，改變德國目前對華政策。

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相反，綠黨領袖貝爾伯克（Annalena Baerbock）相對最為強硬，主張就價值觀和現實政治，加強與中國、俄羅斯較量碰撞，只是仍然不支持跟中國脫鉤。

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但拉舍特、貝爾伯克兩人都民望低迷。拉舍特缺少默克爾的政治魅力，在黨內本已面臨不少質疑，加上這微胖大叔早前視察水災時，被鏡頭捕捉到露齒大笑，形象進一步插水，連累基民盟選情。貝爾伯克則從未擔任州或聯邦政府官員，現在直接角逐總理之際，她的公職履歷被爆涉嫌誇大，令選民對她卻步。

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社民黨近日於是漁人得利，異軍突起。

社民黨領袖，現任副總理兼財長肖爾茨（Olaf Scholz）原本不被看好，黨內左翼認為他太溫和太中間派，與默克爾無甚分別，如今大家則想起他去年在疫情下，推出1300億歐元刺激計劃，救老百姓於水火，態度與一向強調審慎理財的默克爾微妙不同。

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肖爾茨8月給傳媒拍照時，雙手放到肚前，手指放鬆，姆指和食指構成菱形狀，模仿默克爾的招牌動作，意思盡在不言中。

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今次選戰期間，肖爾茨幾乎沒表達過對中國的想法，但可以預料，他的立場會介乎拉舍特、貝爾伯克之間。肖爾茨前年曾率團訪華，與中國副總理劉鶴舉行中德高級別財金對話，並簽署三份合作文件。

肖爾茨8月對俄羅斯的表態也可作為參考：他批評俄方武力改變歐洲邊界，認為歐洲需要一致表明這不可接受，但未有承諾會強硬面對普京，只稱德國需與歐盟合作，自己會呼籲俄羅斯接受歐盟進一步整合。

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儘管大選未塵埃落定，而勝選政黨議席也很可能不過半，須與他黨談判合組政府，政策走向仍有一定變數，但總的來說，除非綠黨貝爾伯克爆冷當上總理，中德關係短線料無大波瀾。

德國人讓默克爾領導了國家16年，可說也習慣安於現狀，不求日月換新天。如今只是默克爾不想任期超越她的政治恩師、前總理科爾（Helmut Kohl）才自覺足矣，不再連任。

不過無論如何，德國政府多年來經貿合作優先的對華政策，長線恐不會維持下去。

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默克爾「以貿易改變」中國（Wandel durch Handel；Change through Trade）主張行不通，已是德國國內以至整個西方的基本共識。中國人也會同意這一點，畢竟......（中略）......中德經貿關係正從原本的合作夥伴，逐漸演變成......（中略）......德國人看來愈來愈注意到，雖然汽車業......（中略）......

可見德國長線對華政策，勢會隨住默克爾時代結束而逐漸改變。懸念只在於會變成怎樣，因為德國人乃至歐盟也未知應該如何回答，既要一邊防著中國，又要從美國戰略自立，避免跟隨美國邁向與華脫鉤這道平衡難題。歐盟原本有意將......

（節錄）

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