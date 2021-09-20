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拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對

國情動向 11:08 2021/09/20

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美國拜登政府夥同英國，搶走盟友法國獲得的常規動力潛艇訂單，向澳洲輸出核動力潛艇。這項原本旨在遏制中國的計劃，在美國同盟體系內引起軒然大波。法國怒火中燒抗議升級，繼破天荒召回駐美國及澳洲大使後，總統馬克龍準備要求拜登解釋和澄清；法方亦宣佈取消法英防長會晤。拜登聯合盟友對抗中國的大戰略，恐怕在阿富汗撤軍災難後短時間內，又要再一次啟動修補模式。

另一邊廂，美國向無核武國家澳洲輸出核潛艇技術，也是在核擴散問題上採取雙重標準，對核不擴散條約體系造成衝擊。美國「五眼聯盟」另一成員、澳洲近鄰新西蘭重申，新西蘭是無核國家，不會容許核動力或裝備核武器的艦機進入境內。「五眼」最後一員加拿大今次同樣被排除在外，加拿大媒體也注意到這一點。

就此，外交學院教授李海東表示，很明顯，美英澳等意圖通過推進美國主導的聯盟，展開對華全方位競爭；加拿大及新西蘭兩國未加入，一是因為加拿大正在大選，政局前景不確定，而新西蘭對核相關問題很敏感。

不過，李海東認為，這並不代表「五眼聯盟」內有根本分歧。「美國在關鍵時刻倚賴盟友的最重要標準，就是同文同種。」他指出，無論英、澳，還是加、新，都合乎標準，加入，只是時間和時機問題。

拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友

習近平：解決國際事情 不能從所謂「實力地位」出發

法國數百億美元對澳軍售大單竟遭盟國無情搶去，法方抨擊拜登做法與前任特朗普無異，對盟友「背後捅刀」，又怒斥英國是投機分子，是車輛上多餘的「第五個輪子」。歐盟事前和法國一樣，也被蒙在鼓裏。

李海東認為，在涉華問題上，美歐有協調也有分歧。「這次美國沒有征求法國等的意見，體現出其盟友也是分三六九等的。」

美英澳建立核圈子，國際社會擔憂，印太地區會被拖入軍備競賽漩渦。李海東認為，三邊聯盟今後應會成為，美國在區內構建多邊聯盟的「核心」。他進一步指出，三邊聯盟今後肯定會擴員，日本在時機成熟的時候，應該也會願意加入。

至於中國如何應對，李海東提出了三個建議：（1）加快發展戰略武器，這是迫使美國在對華競爭中保持理性的關鍵杠桿；（2）加強與更多國家構建類似中俄間的軍事互信；（3）與世界絕大多數國家保持密切關係。這樣一來，美國的任何圖謀都會無果而終。「美國的種種舉措表示，我們必須明確形勢，接受這場競爭。」

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責任編輯：連兆鋒

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