▲ 解放軍首曝運-20降南海島礁 以戰略運輸機懟美國？

解放軍運-20日前降落南沙島礁，接回退伍老兵。這是官方首次曝光這款戰略運輸機，在南海島礁執行任務。軍事專家認為，任務實際顯示中國軍方有能力對南海島礁，作出快速反應、應對突發事故。外界普遍相信，此舉頗有回應美軍南海頻繁行動的意味。

解放軍南海艦隊微信公眾號「南海艦隊」18日發表題為《你守礁衛國數載歲月，我護你返鄉萬里航程》的文章，從文章附圖可見，運載南沙守備部隊退伍老兵的空軍新型運輸機，是換上「隱形」塗裝的運-20。

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運-20是目前國產最大型的軍用運輸機。報道表示，行動在9月16日執行，一架架搭載著南沙守備部隊退伍老兵的空軍新型運輸機，分別從永暑礁、渚碧礁、美濟礁機場滑行起飛，飛回大陸地區。

運-20是國產最大型軍用運輸機

文章說，這是南沙守備部隊一改以往艦船運輸的模式，首次以軍機接載退伍軍人離開島礁。

「南海艦隊」特別提到，「往常由於客觀條件限制，軍機一般用來運輸貴重的物資或護送突發疾病的官兵」，但自去年開始，他們積極協調，為退伍老兵送上了一份特殊禮物。

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▲ 運載南沙守備部隊退伍老兵的空軍新型運輸機，是換上「隱形」塗裝的運-20。

據稱，這也是中國官方首次公佈運-20降落南海島礁訊息。去年底媒體曾引用一則推特上的衛星圖片說，2020年12月25日有一架運-20大型運輸機出現在南海永暑礁的機場跑道上，但消息沒有得到官方證明。

內地《環球時報》援引軍事專家張學峰指出，運-20前往島礁表明南沙島礁的機場，完全可以滿足大型飛機起降條件；解放軍有能力對南海島礁快速做出反應，通過空中向南沙島礁快速投擲力量。

外界普遍相信，美軍在南海的軍事舉動日益頻繁，當中包括美軍宣稱的「自由航行」；解放軍展示南海島礁快速應變能力，頗有回應美方的意味。

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責任編輯：鄧國強

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