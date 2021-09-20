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【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上

社會熱點 11:42 2021/09/20

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賞月是中秋節的重要活動，不過今年想捕捉到月亮最圓的一刻，可能就不太容易。南京紫金山天文台指，明日（20日）上午的7時55分，將出現今年節日最圓的月亮。不過專家也指出，是不是最圓，肉眼是難以分辨出來的，賞月還是建議留待晚上。資深攝影師則指出，日落後的1個多小時，將是最佳時間。

天津市天文學會理事宋媛媛說，月亮圓缺變化一周為一個「朔望月」，周期約為29.53天，這個月中月亮最圓，即滿月的那天稱為「望」。按農曆曆法，「望」最早可出現在農曆十四的晚上，最遲則出現在十七的上午，但整體在十五、十六居多，尤其後者，故中國民間有「十五的月亮十六圓」的俗語。

「今年農曆八月十五適逢「望」...最圓時刻為21日7時55分，不過，此時正值我國白天，要想看到月亮不太現實。人們可以等到日落後，夜幕降臨之時。」

那何時賞月最佳？北京資深天文攝影師王俊峰認為是日落的1個多小時，這是因為有地面參照物作對比，再加上低空月光受到大氣層的折射和散射，月亮的顏色和形態都會和在高空的時候完全不一樣，看起來也會顯得特別大。隨著時間推移，子夜時分月亮會運行到正南方天空，這時月亮的地平高度達到整夜最高。

責任編輯：陳建錫

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