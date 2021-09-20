【番荔枝蓮霧】胡錫進：民進黨不懂和氣生財  還想做生意？

下一篇文章
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
台灣近9成番荔枝（台稱釋迦）和蓮霧都銷往大陸，但大陸當局19日以多次檢出含有有害生物為由，即日起暫停2項水果輸入。此消息立刻引起熱議，人民日報社旗下《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，嗆台灣水果被禁還自稱是「政治打壓」，只是顯得心虛，並嗆民進黨不懂和氣生財，還想和人做生意。
台灣番荔枝和蓮霧長期銷往大陸，此次突然被以「多次檢出含有有害生物」為由暫時禁止輸入，讓台灣不少輿論拿來和先前鳳梨被禁事件相比，蔡英文則宣稱將會循各種管道保護農民的利益。
胡嗆台灣：隨他們便 誰讓他們那麼心虛
對於台灣的輿情反應，胡錫進19日在微博發文表示，大陸因為檢疫原因暫緩輸入前述2樣水果讓「台當局慘叫」，不只蔡英文，其他官員和行政院、陸委會都在稱「大陸政治施壓」，但陸方公告其實非常簡單，就是因為水果裡有病蟲，「別無他因」。
他指，台灣方面卻要往政治方向解讀，「隨他們便，誰讓他們那麼心虛。」
胡錫進更表示若兩岸關係好，那大陸買一些台灣有病蟲的水果也就認了，但民進黨不跟大陸好偏偏要「當美國走狗」，那大陸憑什麼買問題水果。他把問題歸咎到民進黨身上，批評民進黨不懂和氣生財，「如果連這都搞不明白，還做什麼生意！」
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道