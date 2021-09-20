  • 32°C
香港時間 : 2021920日 (一) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【番荔枝蓮霧】胡錫進：民進黨不懂和氣生財  還想做生意？

國情動向 12:44 2021/09/20

分享：

【番荔枝蓮霧】胡錫進：民進黨不懂和氣生財  還想做生意？

台灣近9成番荔枝（台稱釋迦）和蓮霧都銷往大陸，但大陸當局19日以多次檢出含有有害生物為由，即日起暫停2項水果輸入。此消息立刻引起熱議，人民日報社旗下《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，嗆台灣水果被禁還自稱是「政治打壓」，只是顯得心虛，並嗆民進黨不懂和氣生財，還想和人做生意。

台灣番荔枝和蓮霧長期銷往大陸，此次突然被以「多次檢出含有有害生物」為由暫時禁止輸入，讓台灣不少輿論拿來和先前鳳梨被禁事件相比，蔡英文則宣稱將會循各種管道保護農民的利益。

胡嗆台灣：隨他們便  誰讓他們那麼心虛

對於台灣的輿情反應，胡錫進19日在微博發文表示，大陸因為檢疫原因暫緩輸入前述2樣水果讓「台當局慘叫」，不只蔡英文，其他官員和行政院、陸委會都在稱「大陸政治施壓」，但陸方公告其實非常簡單，就是因為水果裡有病蟲，「別無他因」。

大陸明日起暫停從台灣輸入番荔枝和蓮霧 合作社難過又遺憾

台東這類番荔枝九成出口大陸 果農憂生計不保

他指，台灣方面卻要往政治方向解讀，「隨他們便，誰讓他們那麼心虛。」

胡錫進更表示若兩岸關係好，那大陸買一些台灣有病蟲的水果也就認了，但民進黨不跟大陸好偏偏要「當美國走狗」，那大陸憑什麼買問題水果。他把問題歸咎到民進黨身上，批評民進黨不懂和氣生財，「如果連這都搞不明白，還做什麼生意！」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

大陸明日起暫停從台灣輸入番荔枝和蓮霧 合作社難過又遺憾（第二版）
2021/09/19
大陸明日起暫停從台灣輸入番荔枝和蓮霧 合作社難過又遺憾（第二版）
台東這類番荔枝九成出口大陸 果農憂生計不保
2021/09/19
台東這類番荔枝九成出口大陸 果農憂生計不保

你可能感興趣

大陸明日起暫停從台灣輸入番荔枝和蓮霧 合作社難過又遺憾（第二版）
15:23 2021/09/19
大陸明日起暫停從台灣輸入番荔枝和蓮霧 合作社難過又遺憾（第二版）
台東這類番荔枝九成出口大陸 果農憂生計不保
16:52 2021/09/19
台東這類番荔枝九成出口大陸 果農憂生計不保
政治 制裁 兩岸關係 台灣 中國

下一篇文章

拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美艦通過台海同日 解放軍在這處實戰化演練（第二版）
美艦通過台海同日 解放軍在這處實戰化演練（第二版）
【孟晚舟案】加媒：美國與華為恢復磋商認罪協議
【孟晚舟案】加媒：美國與華為恢復磋商認罪協議
中國申入CPTPP 澳洲為「不反對」提出這兩大條件
中國申入CPTPP 澳洲為「不反對」提出這兩大條件
台東這類番荔枝九成出口大陸 果農憂生計不保
台東這類番荔枝九成出口大陸 果農憂生計不保
拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
與美英組聯盟後 澳洲總理邀請習近平會談 京這樣回應
與美英組聯盟後 澳洲總理邀請習近平會談 京這樣回應