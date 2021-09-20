鍾南山團隊︰嚙齒動物或是新冠中間宿主 病毒難滅絕

中國工程院院士鍾南山牽頭、專職於過敏反應與免疫研究的呼吸疾病國家重點實驗室、廣州醫科大學附屬第二醫院陶愛林教授組織的研究團隊，發現嚙齒動物可能是SARS病毒（SARS-CoV）和新冠病毒（SARS-CoV-2）向人類傳播的中間宿主，而新冠病毒是難以在人群中滅絕。

醫學雜誌《Healthcare》發表在了該團隊的研究論文《SARS-CoV-2: Origin, Intermediate Host and Allergenicity Features and Hypotheses》。

為確定人類與新冠病毒的中間宿主，研究者以人SARS-CoV-2刺突糖蛋白的滑動肽為掃描窗，掃描和比對整個生物數據庫。結果表明，有17個鼠源性多肽片段與人類及SARS-CoV-2刺激性糖蛋白完全匹配。

研究者在NCBI BLAST參考蛋白文庫和非冗餘蛋白序列文庫中驗證，結果顯示有7個片段是大鼠特異性多肽，只存在於小鼠數據庫（Mus或Rattus）而不存在於其他哺乳動物數據庫。通過對蛋白質文庫的整體蛋白質組學掃描，發現特徵片段HAIHVSGT在褐家鼠和小鼠中特異存在。因此，嚙齒動物可能是SARS病毒和新冠病毒向人類傳播的中間宿主。

蝙蝠是新冠病毒的天然宿主 再通過囓齒動物傳給人類

該研究通過對新冠病毒的刺突蛋白的滑動序列片段進行全面的氨基酸序列分析，證實蝙蝠是新冠病毒的天然宿主，再通過囓齒動物傳給人類。

同時，通過過敏原性對比分析發現，新冠病毒和SARS病毒表現出相似的致敏性，但二者之間具有不同的HLA等位基因-多肽結合力，提示兩種病毒特定感染的人群不同，症狀相似但不同。

通過對與多肽具有高結合力的HLA I類5個位點和II類9個位點在人群中的比例，發現在沒有任何干預的情況下，約7.36%的中國人感染新冠病毒後症狀明顯，而92%的人即使感染卻不顯示症狀或症狀不明顯。此外，不同國家的不同基因型分布頻率不同，感染率和重症率也有所差異，感染新冠後如未經干預，約4.68%的美國人將有嚴重症狀，而感染後不顯示症狀的人群約為95%。

無症狀感染者是病毒得以長期存在並傳播的客觀條件。由於感染者沒有炎症反應及明顯症狀，因此接種疫苗的效應不明顯，但疫苗接種後往往會將這部分人群統計算入疫苗接種成功的人群。

研究者結合該實驗室在2011至2012年對SARS病毒抗體的群體調查數據，認為冠狀病毒在人群中存在，在全體人群成功免疫之前，不會在人群中消失。若該研究的結論正確，老鼠作為中間宿主成為事實，貓、老鼠等與人類密切接觸動物攜帶冠狀病毒並傳播，即冠狀病毒在人群中將難以滅絕。

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責任編輯：李冰琪

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