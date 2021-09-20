▲ 澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國

美、英協助澳洲建造的潛艇艦隊，預計要等到19年後即2040年才開始服役。在地緣政治角力日趨升級之下，澳洲媒體報道，澳洲將先向盟國－－美國，租用多艘洛杉磯級核動力攻擊潛艇，以應對中國。

中國外交部日前回應美國、英國及澳洲宣布建立印太安全夥伴關係首個重要計劃，協助澳洲發展核動力潛艇。中方批評，此舉嚴重破壞地區和平穩定，將核出口作為地緣政治博奕的工具，是極不負責任的行徑。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）以頭版報道指出，澳洲面對中國急速軍事擴張，美、英協助澳洲建造的核動力潛艇艦隊，要等到2040年陸續完工，為填補空窗期將先以租用潛艇方式，確保擁有足夠「維護主權」的國防實力。

澳洲填補空窗期 擬先租用潛艇鞏固國防

報道提到，總理莫里森（Scott Morrison）將於20日啟程赴美，除與美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉共同出席四方安全對話（Quad），另與拜登會面討論重大安全議題。

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在野工黨（Labor）外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）指出，澳洲核動力潛艇艦隊於2040年開始陸續服役前，須先確保擁有足夠的國防實力。

澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）坦承，澳洲為建造核動力潛艇艦隊將付出「重大成本」。他說，「要維護我們的區域和平及穩定，不可能是免費的」。

杜登指出，美國正推行一項重大的核動力潛艦發展計劃。他提醒，中國也以前所未有的規模擴大潛艦、巡防艦和航空母艦艦隊。

或租美國洛杉磯級攻擊型核潛艇

莫里森於澳洲時間16日宣布，美、英、澳三國成立AUKUS防衛聯盟；這個聯盟的第一項重大計劃是向澳洲提供技術支援，協助澳洲於南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）建造8艘核動力潛艇。

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參與AUKUS技術分享談判的澳洲前國防官員貝比吉（Ross Babbage）16日向澳洲金融評論報說明在核動力潛艦艦隊服役前，澳洲可能先向美國租用洛杉磯級（Los Angeles-class）核動力攻擊潛艇。

另據澳洲人報（The Australian）6月11日報道，因應中國軍事威脅，澳洲斥資澳幣100億元，翻修現役柯林斯級（Collins Class）艦隊的6艘潛艇。這項潛艦翻修工程名為「柯林斯延役計劃」（Collins Life of Type Extension）；預料在2026年，將會有第一艘柯林斯級潛艇接受翻修，每一艘潛艦的翻修工程，將歷時2年。

【知識庫：洛杉磯級攻擊型核潛艇】

洛杉磯級攻擊型核潛艇（Los Angeles-class submarine，常稱688級）為美國在冷戰時期建造的一種高速多用途核潛艇，也是美國的第五代攻擊型潛艇。

該艦的任務主要是反艦、反潛、為航空母艦戰鬥群護航。洛杉磯級攻擊型核潛艇的首艦洛杉磯號，於1976年11月建成服役，到了1996年共建造了62艘，是美國海軍有史以來建造數量最多的核潛艇，均由紐波特紐斯造船公司、通用動力電船公司聯合建造，截至2020年，已有34艘退役，28艘仍在服役。

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責任編輯：鄧國強

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