美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生

美國與英國、澳洲另組同盟,向澳洲輸出核潛艇,搶去盟友法國對澳洲常規潛艇軍售大單。對中國而言,美國容許核潛艇技術擴散至澳洲,威脅實比澳洲獲得法國常規潛艇大得多。不過分析認為,拜登政府此舉鬧出美法外交風暴,再次損害美歐之間的信任,加上以法國為代表的歐盟軍事力量可能在印太地區出局,拜登聯合盟友遏制中國的大計恐得不償失。有歐洲專家直言,中國現在一定在笑。

核潛艇技術極其敏感,美英澳協議讓澳洲這個既無核武,也無核電的國家掌握軍用核動力技術,顯然不是一時心血來潮就能達成,而需要經年累月的秘密協商。法國和歐盟都被蒙在鼓裏。

英國傳媒爆料,美英澳至少最早在今年6月七國集團(G7)峰會上,就已背著法國總統馬克龍密談。法國駐澳洲大使更怒稱被騙了18個月。美國國務卿布林肯日前公開解釋時,則只稱美方在「過去24至48小時」有跟法方接觸。

對法國和歐盟來說,拜登「心腸更壞」的是,搶在了歐盟公佈印太新戰略前一天,宣佈了美英澳協議。

歐盟原本有意在全球戰略上有一番發揮,成為中美之間的第三極扮演緩衝角色,怎料一切風頭都被美國聯同脫歐的英國搶去,淪為中美角力大棋局上一個無關痛癢的閒雜人。

這距離拜登訪歐出席多場峰會,高調宣佈「美國已回來」,嘗試重塑美國在西方世界的領導地位,才不過短短數月。

法國自然怒不可遏。法國曾協助美國脫離英國獨立,常被美國稱為「最古老盟友」,今次則史無前例地召回駐美大使,連同取消了駐美使館原本正在準備的慶祝活動,紀念法國海軍在美國東岸,擊敗英軍的切薩皮克灣海戰(Battle of the Chesapeake)240周年。法國政府亦稱,總統馬克龍準備要求拜登解釋和澄清。

事實上,法國作為歐盟軍事最強國、集團內唯一擁有核武器、核潛艇、現代航母的國家,本來理應可以在拜登聯合盟友圍堵中國的大棋擔當重要一員。

法國本身亦對印太地區充滿雄心。法國是唯一尚在西太平洋擁有領地的歐洲國家,在區內有切身利益。法國上半年亦派出兩棲攻擊艦為首的艦隊,開往亞太海域並與日本舉行聯合演習。

不過,現在拜登與英澳秘密排擠法國的操作,可謂撕開了「維護價值觀」攏絡人心的外衣,向法國說明了美國的盟友其實分為三六九等,親疏有別,而且講的都只是以拳頭、硬實力為基礎的現實政治;法國與歐盟在美國面前,地位不夠,實力也不夠。

英國智庫國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)歐洲高級顧問埃斯堡(Francois Heisbourg)認為,拜登今次雖然能經澳洲之手加強遏制中國的籌碼,但對美法以至美歐關係的損害,恐怕會令美方得不償失。

埃斯堡直言:「中國一定在一路笑著走向銀行(China must be laughing all the way to the bank;解作輕鬆發大財)。」

他解釋,由於美歐關係出現裂痕,中國今後在印太區內,有可能毋須再應對歐洲與美國聯起手來出現;雖然現時形勢對中國有利亦有弊(澳洲會擁有核潛艇),但歐洲也許基本上在印太只做得成邊緣人,整體來說可能對中國更為有利。

埃斯堡也認為,法國洩氣下,歐洲印太制衡中國新戰略胎死腹中,或美歐聯手應對中國戰略變得更加支離破碎的風險亦有所增加。

