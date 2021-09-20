▲ 美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生

美國與英國、澳洲另組同盟，向澳洲輸出核潛艇，搶去盟友法國對澳洲常規潛艇軍售大單。對中國而言，美國容許核潛艇技術擴散至澳洲，威脅實比澳洲獲得法國常規潛艇大得多。不過分析認為，拜登政府此舉鬧出美法外交風暴，再次損害美歐之間的信任，加上以法國為代表的歐盟軍事力量可能在印太地區出局，拜登聯合盟友遏制中國的大計恐得不償失。有歐洲專家直言，中國現在一定在笑。

核潛艇技術極其敏感，美英澳協議讓澳洲這個既無核武，也無核電的國家掌握軍用核動力技術，顯然不是一時心血來潮就能達成，而需要經年累月的秘密協商。法國和歐盟都被蒙在鼓裏。

英國傳媒爆料，美英澳至少最早在今年6月七國集團（G7）峰會上，就已背著法國總統馬克龍密談。法國駐澳洲大使更怒稱被騙了18個月。美國國務卿布林肯日前公開解釋時，則只稱美方在「過去24至48小時」有跟法方接觸。

對法國和歐盟來說，拜登「心腸更壞」的是，搶在了歐盟公佈印太新戰略前一天，宣佈了美英澳協議。

歐盟原本有意在全球戰略上有一番發揮，成為中美之間的第三極扮演緩衝角色，怎料一切風頭都被美國聯同脫歐的英國搶去，淪為中美角力大棋局上一個無關痛癢的閒雜人。

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這距離拜登訪歐出席多場峰會，高調宣佈「美國已回來」，嘗試重塑美國在西方世界的領導地位，才不過短短數月。

法國自然怒不可遏。法國曾協助美國脫離英國獨立，常被美國稱為「最古老盟友」，今次則史無前例地召回駐美大使，連同取消了駐美使館原本正在準備的慶祝活動，紀念法國海軍在美國東岸，擊敗英軍的切薩皮克灣海戰（Battle of the Chesapeake）240周年。法國政府亦稱，總統馬克龍準備要求拜登解釋和澄清。

事實上，法國作為歐盟軍事最強國、集團內唯一擁有核武器、核潛艇、現代航母的國家，本來理應可以在拜登聯合盟友圍堵中國的大棋擔當重要一員。

法國本身亦對印太地區充滿雄心。法國是唯一尚在西太平洋擁有領地的歐洲國家，在區內有切身利益。法國上半年亦派出兩棲攻擊艦為首的艦隊，開往亞太海域並與日本舉行聯合演習。

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不過，現在拜登與英澳秘密排擠法國的操作，可謂撕開了「維護價值觀」攏絡人心的外衣，向法國說明了美國的盟友其實分為三六九等，親疏有別，而且講的都只是以拳頭、硬實力為基礎的現實政治；法國與歐盟在美國面前，地位不夠，實力也不夠。

英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）歐洲高級顧問埃斯堡（Francois Heisbourg）認為，拜登今次雖然能經澳洲之手加強遏制中國的籌碼，但對美法以至美歐關係的損害，恐怕會令美方得不償失。

埃斯堡直言：「中國一定在一路笑著走向銀行（China must be laughing all the way to the bank；解作輕鬆發大財）。」

他解釋，由於美歐關係出現裂痕，中國今後在印太區內，有可能毋須再應對歐洲與美國聯起手來出現；雖然現時形勢對中國有利亦有弊（澳洲會擁有核潛艇），但歐洲也許基本上在印太只做得成邊緣人，整體來說可能對中國更為有利。

埃斯堡也認為，法國洩氣下，歐洲印太制衡中國新戰略胎死腹中，或美歐聯手應對中國戰略變得更加支離破碎的風險亦有所增加。

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責任編輯：連兆鋒