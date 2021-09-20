【中秋節2021】中短途遊多 航空業界料客量僅前年一半

內地中秋連假昨日（19日）開始，受Delta疫情反彈影響，官方估計假期出行以中短途探親、旅遊為主，民航日均運輸旅客量約120萬人次，比2019年中秋假期下降逾25%。航空業界則預料中秋生意慘淡，旅客量將不到2019年同期的六成，疫情對整個航空業的復甦帶來很大不確定性。

航旅縱橫《2021年中秋假期民航出行預測報告》指，按截至本月16日的機票預訂情況，上半年出行需求大規模釋放，加上新一波疫情局部多點爆發，對航空業旅客的具較強「長尾效應」，令出行意願下降，整個中秋連假預計旅客量逾430萬人次，僅2019年同期的55.14%，亦較今年五一黃金周下降51.51%。

「今年暑運只有上半場，所以此前有預測今年中秋國慶的市場會好於2019年，因為還沒來得及出門的旅客大多會在中秋國慶出遊，結果又遇到疫情，教育部鼓勵學生就地過節，民航市場又遭遇寒流。」民航業專家林智杰認為，今年中秋市場比較慘淡，連帶國慶的情況也不太樂觀。去年下半年航空業市場已經穩步復甦，境內運力甚至已恢復100%以上。但今年以來，廣東、南京、福建先後局部疫情爆發，為市場復甦帶來更多不確定因素。

航空產業高級分析師莫崇康則指，教育部鼓勵廣大師生就地過節，加上福建疫情的嚴峻形勢，故中秋與國慶兩個假期的來臨，對於航空業恢復不會有明顯影響。此外，全運會、冬奧會的接連舉辦，全國疫情防控或呈「內嚴外鬆」局面。隨著疫苗普及，發達國家恢復常態，業界也會迎來復甦，但這需要時間。

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責任編輯：陳建錫