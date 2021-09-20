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北京環球影城今日開放　北京市長︰以此契機擴大開放

社會熱點 15:06 2021/09/20

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北京環球影城周一（20日）正式開幕，中午12時起將正式開放遊客入場。在早上的開園儀式，北京市長陳吉寧表示，北京環球影城作為當地近年來開發的最大項目，要以開園為契機，持續擴大高水平開放，進一步加快建設，打造國際消費中心城市，會繼續與各方協作，謀劃好後續項目的開發建設， 把北京環球影城打造成為世界一流的文化旅遊新標的。

園內人均消費超2500元

據內地線上旅遊平台「去哪兒」發佈的報告顯示，北京環球度假區官網顯示，開園一個月內，除10月1日、3日、4日等日期庫存緊張外，其餘日期均可買到門票。

根據去哪兒估算，十一假期來環球影城打卡的遊客，人均消費在3300元（人民幣、下同）左右;而非黃金周來打卡的遊客，人均消費在2500元上下。去哪兒建議，遊客可以選擇到達大興機場的航班，均價比首都機場便宜230元。

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從「去哪兒」發佈的數據來看，購買北京環球影城開業首月門票的遊客主要來自北京、天津、上海、成都、武漢和深圳等一線和新一線城市，其中北京遊客成為購買主力，超過四成的門票被北京遊客買走。天津和上海分別成為第二、第三大客源地。

亞洲第3環球影城

北京環球影城項目於2014年啟動，是世界第5個、亞洲第3個環球影城。目前有7個主題景區開放。

北京環球影城明開幕 實名認證嚴打「黃牛」

無懼疫情陰霾 北京環球影城開園當日門票1分鐘內售罄

責任編輯：李冰琪

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