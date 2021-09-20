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李克強遇農民陳情「娶老婆太難」  地方官閃電做這事（多圖，有片）

社會熱點 15:48 2021/09/20

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李克強遇農民陳情「娶老婆太難」  地方官閃電做這事

國務院總理李克強16日赴廣西玉林市陸川縣考察，有農民當面向他反映「農村娶媳婦太難了」。陸川縣17日隨即發出一份通知，要求各鎮詳細調查統計當地「中青年未娶媳婦人數」，剖析原因，提出對策。

該份通知發給了各鎮、縣民政局、縣總工會，團縣委等單位，內容提到，根據市委工作需要，請圍繞「陸川縣基層反映從村中青年找不到媳婦的困難問題及對策建議」報送信息。

通知要求，各鎮詳細調查統計當地「中青年未娶媳婦人數」，剖析原因，提出對策。縣民政局、縣總工會、團縣委根據單位實際工作詳細剖析問題所在，提出切時有效對策建議。

陸川縣統計中年未娶人數

通知還強調，要求問題內容詳實、層次清晰、有具體數據和例子支撐。

根據內媒報道，陸川縣委辦公室已證實該份通知屬實，是一份內部通知，但並未透露發布通知原因。

中國男比女多不代表有3490萬光棍？學者這樣說

中國男多女3000萬  「光棍大軍」直迫大馬總人口

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本月十六日至十八日，李克強先後在廣西玉林、南寧考察。據中國政府網報道，在玉林市陸川縣東西村，李克強走進甘蔗田與蔗農交談。

李克強與村民圍談家常時，有大學畢業生說，在附近創業辦企業帶動了300人就業，李克強稱讚這讓群眾能就近打工掙錢，又照顧老人孩子。

李克強：農民生活有這樣那樣問題

針對鄉親的期盼，李克強說，現在生活好起來，有很多新需求，要問政於民，盡力而為、量力而行，把群眾盼望的事情辦好。

網上流傳的視頻所見，當李克強站在甘蔗地問村民，「生活上還有甚麼困難？」一名身穿紅衣的農婦，立馬用帶有濃重鄉音的普通話說，「哎呦，那個農村娶媳婦太難了」！此言一出，全場大笑。李克強也笑了並接着說，「農民生活當中有這樣那樣的問題」。

李克強：對包括民營企業等一視同仁　維護公平競爭

李克強：嚴控高耗能、高排放行業產能規模

責任編輯：鄧國強

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