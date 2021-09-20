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【iPhone13】央視評「果鏈」：太依賴蘋果單一大客戶 潛在風險

經濟脈搏 16:01 2021/09/20

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央視評「果鏈」：太依賴蘋果單一大客戶 潛在風險

近日，美國蘋果公司發佈全新iPhone 13系列智能手機，引起各界關注。中國銀河證券研報預測，iPhone 13今年的全球出貨量預計近1億部。如此龐大的出貨量，極大調動起蘋果供應鏈中各大企業的熱情。央視評論稱，在蘋果這條被稱為「果鏈」的產業鏈上，有企業搭上這趟快車，賺得盆滿缽滿；但另一方面，過度依賴蘋果公司這「單一大客戶」，也將造成不少潛在風險。

iPhone 13系列手機上周五（17日）晚起，在蘋果官網和各大電商平台開放預售。據《華爾街見聞》報道，預售開始不久，相關產品就在中國各平台遭遇「秒沒」狀況，蘋果官網也出現頁面卡頓、無法支付等情況；「蘋果官網崩了」更一度登上微博實時熱搜榜首位。

富士康萬元獎金招人保生產

與去年因為疫情產能問題，推遲發布的上一代產品iPhone 12相比，今年如期而至的iPhone 13，出貨量預計同比增長約10%。其中，iPhone 13粉色款銷售更是火爆，天貓平台預訂不到3分鐘，就被瘋搶一空。

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為確保iPhone 13正常發售，蘋果公司也早早將訂單委託給供應鏈上下游工廠。「果鏈」上負責整機組裝的富士康鄭州廠區，不得不加緊招工20萬人，加快量產；甚至不惜發放高額獎金，最高達每人12700元（人民幣，下同）。

得益於蘋果公司的訂單，2021年富士康工業網際網路股份有限公司半年報顯示，公司上半年營收1960億元，按年增長10.97%；凈利潤為67.27億元，按年增長33.44%。

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與此同時，也有「果鏈」企業慘遭「拋棄」。據央視財經報道，今年5月，蘋果公佈2020年全球供應商名單，其中有34家供應商遭到剔除。

「果鏈」中有人歡喜有人愁

主攻手機鏡頭模組製造的歐菲光曾是「果鏈」中的一員，該公司收入的30%來自於蘋果公司的訂單。然而在今年3月，卻被蘋果終止了合作關係。

解除合作後，歐菲光蒙受巨額經濟損失。歐菲光2021年半年報顯示，公司上半年營收117.42億元，按年下降49.96%；凈利潤0.34億元，按年下降93.25%。

事實上，「果鏈」其他企業的營收狀況也不復往日。立訊精密2021年半年報顯示，公司凈利潤按年增長21.73%，而去年同期該數字為69.01%，增速大幅放緩；為蘋果提供精密零部件的領益智造，今年上半年的凈利潤為3.965億元，按年下降37.2%。

復旦大學管理學院教授胡英奇指出，「果鏈」企業存在單一客戶的風險，「因為各種各樣的原因，蘋果公司可以不要你，那麼生存就成了問題。你的議價能力很弱，利潤就不高，甚至導致虧損。」

企業多領域佈局 減輕「蘋果依賴症」

其實，長期以來，「果鏈」企業受困於被踢出蘋果產業鏈的風險，議價能力也被大大削弱。曾經發家於蘋果的公司，如今正在積極尋找新的出路，以此來減輕「蘋果依賴症」。

據央視財經報道，「果鏈」企業之一的無線藍牙耳機廠商歌爾股份，從2012年開始就積極佈局AR/VR業務，並通過成立合資公司、收購國外音頻技術公司等方式，確立自身在VR聲學設計、光學鏡片設計等方面的產業領先地位。歌爾股份2021年半年報顯示，以VR為核心的智能硬體板塊總營收112.1億元，按年增長超兩倍。

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2015年，手機面板製造商藍思科技，因加入蘋果產業鏈而取得巨大紅利，蘋果一度為它貢獻超過一半的營收。而隨著國產手機開始崛起，藍思科技開啟多元化佈局。不僅接下蘋果的訂單，也積極與國產手機合作。如今，華為已經成為藍思科技的第一大客戶。

工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮表示，多元化轉型是大部分「果鏈」企業減輕「蘋果依賴症」的一個有效途徑，「它們都在試圖將雞蛋放進不同籃子里，不被蘋果所束縛。」

此外，高速增長的新能源汽車市場，也成為果鏈公司擺脫「蘋果依賴症」的另一個選項。信維通信、聞泰科技、勝利精密、歐菲光等蘋果產業鏈上的企業們也都紛紛轉向了新能源汽車產業。

早在2012年，立訊精密並購福建源光電裝有限公司55%股權，切入日系汽車電子產業鏈。目前，立訊精密已經具備汽車線束、電子模塊等產品服務能力，客戶囊括了長城、寶馬、奔馳等車企。去年，藍思科技也計劃募資42.5億元，用於車載玻璃及大尺寸功能面板建設項目。

責任編輯：易燕丹

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