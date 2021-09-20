【中國太空站】天舟三號把這東西帶上太空  預告鐵定有女住客？（多圖，有片）

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作為中國太空站下一步建設的「先頭部隊」，天舟三號貨運太空船周一下午乘搭長征七號遙四運載火箭升空，並成功入軌。不載人的天舟三號，今次把6個月的物資速遞上太空站；當中除日常物資、航天服、推進劑等外，還包括「女性美容護膚品」，這或預示下一個進駐太空站的梯隊，包括女性成員。

長征七號運載火箭搭載著天舟三號貨運太空船，周一即20日15時10分從海南文昌發射場升空，準確進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

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後續，天舟三號將與在軌運行的太空站組合體進行交會對接，讓下一梯隊進駐太空站的人員提供物資。

把「女性美容護膚品」送上太空

澎湃新聞網報道，此批補給品除太空站平台物資、航天服、推進劑等外，還包括如「女性美容護膚品」等生活物資。

報道指，該款美容護膚品是上海化妝品企業伽藍，特別為中國太空站女太空人研發製造，一共有三款，分別是爽膚水、精華液和面霜，航天版使用便捷真空泵瓶包裝。

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報道指出，有研究發現，在太空站長期失重的環境，會導致航天員皮膚衰老加快，因此伽藍2013年起首次與中國航天合作，研製無水清潔用品、護膚品和彩妝；日前搭乘神舟十二號載人飛船，返回地球的聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員，亦有使用部分產品。

為下一次太空人進駐作準備

官方表示，天舟三號貨運飛船將執行中國太空站關鍵技術驗証、及建造階段的第五次飛行任務。

按照任務規劃，天舟三號與太空站組合體完成交會對接後，轉入組合體飛行段，為太空站在軌建造後續飛行任務奠定基礎。

在此之前，神舟十二號載人太空船17日，將在太空站天和核心艙執行了3個月駐留任務的聶海勝、劉伯明、湯洪波平安帶回地球，而此次天舟三號發射，被認為是為下一梯次的太空站任務預作準備。

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責任編輯：鄧國強

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