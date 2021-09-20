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聯合國秘書長再當「和事佬」  懇請中美避免新冷戰

國情動向 18:34 2021/09/20

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聯合國秘書長再當「和事佬」  懇請中美避免新冷戰

聯合國秘書長古特雷斯再發聲，稱懇請中國與美國這兩大極具影響力的強國，在彼此問題更進一步擴大、影響其他國家之前，修補「完全功能失調的」關係，避免新冷戰發生。

古特雷斯（Antonio Guterres）18日接受外電訪問時表示，中美這兩大經濟體應在氣候方面相互合作，並針對貿易與科技進行更積極的協商，即便兩國在人權、經濟、線上安全與南海主權等問題上持續存有政治分歧。

聯合國秘書長：中美關係失靈 需建合作軌道

彭博：中美金融圓桌會議 聚焦透明度和穩定性話題

這場訪問在聯合國本周召開大會、世界領袖齊聚一堂之前進行，古特雷斯在受訪時表示，「遺憾的是，今天我們只看到對抗。」

「遺憾是  今天我們只看到對抗」

他說，「我們必須重建美中兩大強國的功能性關係」，這「攸關解決疫苗接種問題、氣候變遷問題，以及其他許許多多全球性的挑戰，這些都是國際社會、主要是超級強權之間若無建設性關係就無法解決的問題」。

古特雷斯2年前警告全球領袖世界恐一分為二，中國和美國建立敵對的網絡、貨幣、貿易、金融規範，「還有自己的零和地緣政治與軍事戰略」。

中美舉行政黨對話 中聯部籲為兩國關係回正軌創條件

習拜通電中美緩和因這事不成功 新一輪鬥爭已在啟動

現在他在接受外電訪問時重申上述警告，他說，兩大敵對的地緣政治與軍事戰略會帶來「危險」並造成世界分裂，因此陷落的關係必須修補，而且要儘快。

古特雷斯說，「我們必須傾盡一切避免冷戰，這場冷戰有別於過去那場，可能更加危險，更難以處理。」

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責任編輯：鄧國強

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