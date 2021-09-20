中方官員告訴華爾街：監管打擊  並非要同美國脫鉤（第二版）

▲ 中方官員告訴華爾街：監管打擊 並非要同美國脫鉤

路透社報道，中方一名高層監管官員上周告訴華爾街高管，中國最近幾個月的全面監管打擊，並不是為了限制國內民營企業，也不是為了與美國或國際金融市場脫鉤。

（新增十至十二段，諮詢公司報告評中美科技戰）

根據與會者稱，中國證監會副主席方星海在一次非公開會議上說，這些行動相反是為了加強對面向消費者的平台公司的監管，這些公司在促進「共同富裕」方面具有關鍵作用。

「我認為，在世界任何地方都找不到一個像中國這樣積極、且專注於技術的政府」，方星海上周四在第五屆中美金融圓桌會議（CUFR）上說。

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與會的兩名人士說，方星海表示，例如，預計今年中國政府將批准一項規模創紀錄的首次公開發行（IPO），而且在中國上市的公司中大多數將是民營企業。

路透社引方星海非公開場合談話

中國證監會和方星海沒有立即回應路透的評論請求。

與會者表示，方星海在演講結尾時談到了中國前所未有的監管打擊。這些行動使中國一些最知名的民營企業市值縮水了數十億美元，並對外國投資者的信心產生了影響。

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彭博新聞周六報道，中國證監會在與華爾街高管的一次非公開會議上為其整頓各大行業的措施辯護。其中一名與會者說，上周方星海的講話受到了與會華爾街高管的歡迎。

「他們非常認真地聽取了方星海的發言，我們大多數人都非常滿意」，該人士說。

了解討論情況的人士說，此次會議以在線方式舉行，約有35人參加，包括華爾街頂級公司的高管。

諮詢公司：中美角力 嚴重影響彼此科技投資

另一方面，管理諮詢業貝恩公司（Bain）周一發布的最新年度技術報告顯示，美國和中國的政治緊張局勢，嚴重影響彼此之間的科技業投資。

日經報道，根據貝恩的報告，2016至2020年，兩國間的直接投資總額銳減75%，由620億美元降至160億美元，尤其科技業的減幅高達96%。

領導研究的貝恩合夥人Anne Hoeker說，中美脫鉤趨勢恐會出現，但這會是一個非常漫長的過程，而且，供應鏈不太可能完全分離。

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責任編輯：鄧國強

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