韓正：堅定支持民企創新發展 提升國際競爭力

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正18日至19日在廣東深圳調研時，考察深圳華為技術有限公司、邁瑞生物醫療電子公司。他強調，國家堅定支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業通過科技創新不斷提升國際競爭力。

韓正並指，要打造市場化、法治化、國際化營商環境，推動前海深港現代服務業合作區加快發展。

加大民營科技創新企業知識產權保護

據新華網報道，韓正指出，改革開放以來，民營企業蓬勃發展，充滿生機活力，已經成為科技創新的重要主體。創新是引領發展的第一動力，進入新發展階段，推動高質量發展，必須深入實施創新驅動發展戰略，實現高水平科技自立自強。

他說，國家堅定支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業通過科技創新不斷提升國際競爭力。民營企業要緊緊圍繞國家戰略，堅持以產業化應用為導向，運用好市場化機制推動自主創新，為加快建設科技強國作出更大貢獻。

韓正強調，要構建知識產權創造、保護和運用生態系統，加大知識產權特別是民營科技創新企業知識產權保護力度，促進知識產權服務便利化。

加快推動大灣區法律規則銜接和機制對接

韓正並前往前海嘉里中心，聽取前海深港現代服務業合作區擴區規劃建設及下一步工作思路匯報；到香港交易所前海聯合交易中心，調研大宗商品現貨交易平台建設情況，了解交易品種、價格走勢等。

韓正充分肯定前海合作區開發建設取得的成績，強調要充分用好擴區、放權、賦能等新政策，以加強深港合作為抓手，利用香港現代服務業的發展優勢，精心謀劃產業佈局，增強發展後勁，打造國家高水平對外開放的新高地。

在前海合作區人民法院，韓正考察涉外涉港澳台民商事審判和國際商事糾紛多元化解決工作，了解民商事域外法律適用、香港法律專業人士聘任、內地與港澳司法協助等情況。他指出，要加快推動粵港澳大灣區法律規則銜接和機制對接，培養一批專業化人才特別是年輕的專業化人才，聯動香港打造國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心，不斷提升法律服務水平，打造市場化、法治化、國際化營商環境，為推進粵港澳大灣區建設提供有力法治保障。

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責任編輯：蒯宇澄

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