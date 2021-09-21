花了500億 等了20年 一文看懂北京環球影城吸金能力

北京環球度假區（包含環球影城、城市大道、酒店）昨日甫開園，門票即被一搶而空。這座籌備了20年的主題樂園，年收入大概多少？500億（人民幣，下同）的投資何時能回本？本文帶你一次看懂。

第一次消費是買門票 二次消費才是盈利關鍵

目前環球影城採用4級票價，最低是418元，最貴是748元。如果在開園的這幾天來，門票的價格都是638元，不過除了基礎的門票服務，如果想要更舒適的旅游體驗，還可加購優速通之類的產品，400元的優速通服務可在所有項目中走一次快速通道。此外還有貴賓票，包含門票和專屬服務等，總價從1,200元起，根據季節而浮動。

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除了門票這個第一次消費，入園後的餐飲、商品這些二次消費，才是樂園盈利的關鍵。比如，若想湊齊哈利·波特的一身行頭，還需要購買：

一件849元的巫師袍

一根349元的互動魔杖

一條229元的領帶......

開園時客流火爆屬「蜜月期」特有 難持續

據內媒「每日經濟新聞」，中國主題公園研究院院長林煥傑介紹，北京環球影城項目從中美雙方開始醞釀、談意向合作到現在是20年時間。從2013年取得立項後，進展還是比較順利的。項目一期投資是60多億美金，這是一座國際一流標準的主題樂園，設備設施都是進口的，如果沒有這麼大的投資，確實做不出來。

如此大的投資，光靠門票回本周期太長，北京當地政府部門看重的顯然是門票以外的「溢出效應」。北京國際度假區有限公司主題樂園和度假區管理分公司總裁兼總經理苗樂文（TomMehrmann）認為，北京環球影城將帶來其年營業額10至15倍的區域經濟效益，從而拉動整個地區的經濟。

按照每日5萬人的流量來算，9月20日至10月1日，環球影城一天門票收入便接近3,200萬元，10月2日至10月6日，每日門票收入更是高達3,740萬元。按照600元/張計算，環球影城一個月門票收入就可接近10億元。

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對於有分析稱北京環球影城每年游客可達1,500萬人次至3,000萬人次，年收入預估是150億到300億，林煥傑稱「太樂觀」。

他認為，北京環球影城的年客流量能達到1,000萬人次，年收入在80億元左右。後期的客流量不會一直保持開業時的火爆，主題樂園開園有一個「蜜月期」，國內公園會持續半年到一年，國際公園可能會持續半年到一年半，之後趨向平穩。如果一兩年後增加新項目，客流量又會有一個小高潮，一般都是這樣曲線式波動。

責任編輯：尹航

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