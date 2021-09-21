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日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好

國情動向 12:05 2021/09/21

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日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好

繼同意向澳洲輸出核潛艇技術後，美國在亞太軍事圍堵中國的嘗試，或在醞釀另一番爭議大動作。美國退出《中導條約》後正在研發中程導彈，但要放到哪裏方能將中國置於射程範圍卻是問題，日本的態度則非常關鍵。日本自民黨總裁候選人高市早苗明言，自己支持讓美國在日本部署導彈。不過，這是其實個日本要不要為了美國將自己置於火線、違背民眾意願和利益的問題，另外三名候選人對此都有保留。

日本首相菅義偉因為民望低迷宣佈辭職，日本需在11月底前重新大選，而執政自民黨則會於9月29日舉行總裁選舉，選出新一任領袖率該黨參與大選，並問鼎首相一職。

自民黨總裁選舉有四人角逐，分別為行政改革擔當大臣河野太郎、前政務調查會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗，以及代理幹事長野田聖子四位候選人將決一雌雄。

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其中，河野太郎及岸田文雄都曾在安倍晉三政府下，擔任過防衛大臣和外交大臣。

這四名候選人日前一同登上富士電視台節目，討論安保問題，主持人問到：如果美國正式要求日本部署中程導彈，日本是否應該接受？認為應該的請舉手。

結果四人之中，只有高市早苗舉手。

高市早苗聲言，讓美國在日本部署中導「絕對必要」，此舉可以威懾擁有核武的北韓，並能夠覆蓋中國大陸的軍事基地。她更稱，自己若當上首相，會主動要求美國來日本部署導彈。

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相比之下，另外三名候選人都顯得有相當保留，甚至持否定態度。

河野太郎指出，在日本及美國角色有明確分工之前，討論是否讓美國部署導彈「沒有任何意義」，這不利日美、日中關係穩定。

岸田文雄持相似立場，稱「不應該完全否定」，但表示任何計劃是否可行，很大程度上都取決於其細節；中道導搭載能力、部署位置尚未確定下，無法表示是否支持。

野田聖子更直指，日本讓美軍部署導彈「極其危險」，日本應該將外交置於軍事之前。她強調，日本二戰之後奉行和平主義政策，無法想象從一開始就討論軍備方面的防禦能力。

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美國原本與俄羅斯簽有《中程導彈條約》，銷毀、禁止研發和部署射程介乎500至5500公里陸基導彈，以減低這兩個核大國爆發衝突並捲入其他國家的風險。軍艦和飛機發射的海基、空基中程導彈，則不受限制。

美國特朗普政府則撕毀了《中導條約》，並啟動研發新型中程導彈，拜登政府至今未有在這個問題上顯示過不同態度，意味其為了遏制中國很可能會默許此舉。

不過，美國即使重新掌握中程導彈，也要放得和中國足夠近方能發揮作用，故美國亞太盟友的態度十分關鍵。其中澳洲、日本最為可能甘願充當馬前卒，但澳洲與中國距離已接近中導射程上限，因此日本可謂不二之選。

但日本民間對美軍卻有強烈不滿。沖繩美軍時有發生飛機墜落民居、強姦毆打平民等事件，普天間基地在沖繩縣內搬遷議題已招致極大爭議。日本政府如果容許美國在境內部署導彈等戰略武器對抗中國，無異於把自己作為中美潛在衝突的標靶，勢必為日本民眾反對火上加油。

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責任編輯：連兆鋒

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