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拜登首場聯合國演說  將表態不與中國打新冷戰

國情動向 11:35 2021/09/21

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拜登首場聯合國演說  將表態不與中國打新冷戰

美國總統拜登將發表任內首場聯合國大會演說，美國資深官員表示，拜登演說將強調美國與大國競爭，非打新冷戰，也會談到美方撤軍阿富汗結束戰爭篇章，未來將著重有效外交。

聯合國大會總辯論當地時間21日展開，拜登（Joe Biden）已動身前往紐約，準備晚間與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會晤，翌日將親赴聯大發表演說。

任內首次出席聯合國大會，拜登只計劃21日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）召開雙邊會議，是目前唯一一場與他國領袖的場邊會談。結束後，拜登隨即返回華府，歡迎英國首相約翰遜（Boris Johnson）的到訪。

拜登將表示  與盟友共同應對貿易規則議題

外電報道，至於拜登演說重點，一名美國資深官員告訴記者，拜登明天會聚焦在美國結束20年戰爭篇章後，開啟密集外交篇章，將聯合盟友與機構應對當今時代重大挑戰，包括新冠疫情、氣候變遷、新興科技、貿易經濟規則、投資乾淨基礎建設，以及以現代方式對抗恐怖主義等。

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這名資深官員表示，拜登也會談到美國與大國的激烈競爭，但不打新冷戰。

古特雷斯18日接受外電訪問時呼籲，中美應盡快修補失調關係，也須傾盡一切避免冷戰。他警告，這場冷戰有別於過去美國與蘇聯那場，可能更加危險，更難以處理。

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回應古特雷斯的憂慮，這名美國資深官員表示，拜登不認同新冷戰、世界一分為二的概念，他認為該進行激烈、密集、謹守原則，且不會演變成衝突的競爭。「這是拜登近日向（中國國家主席）習近平傳遞的訊息，他在聯大也會傳達同樣訊息。」

中美能在部分領域合作  包括氣候變遷

這名官員指出，美國會致力捍衛自身利益與盟友，但會以負責任方式進行，避免有意或無意間陷入衝突。官員也強調，中美在部分領域能夠合作，包括氣候變遷、終結疫情等。

拜登與習近平9月9日進行二度通話，根據白宮發布的對話摘要，兩人針對雙方利益一致與分歧領域廣泛討論，也討論兩國確保競爭不會陷入衝突的責任。

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反觀外長層級，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計在聯大場邊與多國外長舉行雙邊、多邊會議，包括日本與南韓。

至於布林肯是否會與中方會談，國務院國際組織事務局資深官員巴克斯拉葛爾斯（Erica Barks-Ruggles）在一場電話簡報會中表示，中方代表團成員多是透過視訊參與聯合國大會，布林肯對口也不會親自出席，目前並無計劃會談。

中國聯國代表  批加拿大任意拘留孟晚舟

另一方面，聯合國人權理事會近日舉行任意拘留問題會議，中國代表在會上批評美國、加拿大和澳洲，並稱華為財務長孟晚舟是遭加拿大「任意拘留」，打壓中國科技企業發展。

新華社報道，中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端20日在聯合國人權理事會第48屆會議和任意拘留工作組對話中，批評指加拿大無理任意拘押孟晚舟超過1000天，對中國公民政治迫害，以此打壓中國高科技企業發展。

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責任編輯：鄧國強

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