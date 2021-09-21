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【福建疫情】福建增42本土病例 啟動逾300間平價商店利民

社會熱點 11:39 2021/09/21

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內地疫情反復，周一（20日）新增72宗新冠肺炎確診個案，42宗屬本土病例，全部來自福建。當地新一輪疫情爆發以來，省發改委多措並舉，做好重要民生商品保供穩價工作。廈門、莆田、漳州等地推出平價商店營運方案，啟動逾300間平價商店，以平抑疫情地區民生商品市場價格。

國家衛健委通報，福建新增本土確診案例中，由廈門通報36宗、莆田5宗、泉州1宗。另有30宗境外輸入病例，分佈為雲南12宗，上海6宗，江蘇及廣東各3宗，黑龍江、浙江及福建各2宗。同日再多13宗無症狀感染個案，均為境外輸入。

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據中新經緯報導，福建省發改委稱，疫情發生後，該省各地緊急啟動應急價格監測制度，密切跟蹤糧、油、肉、蛋、魚、蔬菜、水果等重要民生商品價格動態；加強口罩、消毒液等疫情防護用品價格監測；並組織安排專人開展市場價格巡視，密切關注市場供需變化和市場秩序。

【福建疫情】莆田逾4成病例12歲以下 兒童成防控薄弱點

【福建疫情】莆田最小確診者僅4歲 穿防護衣獨自做檢查

同時，為平抑疫情地區民生商品市場價格，廈漳莆等地快速啟動平價商店運營方案。福建省發改委表示，平價銷售的蔬果類價格低於當地同類市場均價15%以上，糧油肉蛋類低於5%以上，真正做到讓利於民。截至9月19日，該省合計啟動310間平價商店。其餘平價商店的啟動工作也在緊鑼密鼓進行中，確保在中秋至國慶期間，福建省現有平價商店全面、持續啟動。

此外，福建省衛健委表示，當地將持續高度關注網路輿情動態，配合市場監管部門加強市場價格監督檢查，嚴厲打擊哄抬物價等價格違法行為，及時澄清莆田仙游縣「天價白菜」等不實謠言。

責任編輯：易燕丹

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