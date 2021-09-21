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官媒：平台開放是大勢所趨 反壟斷並非去反所謂頭部企業

經濟脈搏 11:42 2021/09/21

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法治日報周二（21日）發表專家採訪文章稱，國家推進反壟斷，並不是要去反所謂的頭部企業，而是要恢復有效的市場競爭，以及在此基礎上實現社會總福利的最大化。

公平競爭執法不是保護固有利益 而是要保護競爭秩序

對於反壟斷的相關情況，北京大學法學院副院長、電子商務法研究中心主任薛軍表示，近一年來，國家通過針對濫用市場支配地位排除限制競爭的案件的處罰，和進行經營性集中未按規定申報在內的常規案件的執法，讓企業和公眾明白反壟斷合規的重要性。

但需要注意的是，國家推進反壟斷，並不是要去反所謂的頭部企業，而是要恢復有效的市場競爭，以及在此基礎上實現社會總福利的最大化。壟斷行為濫用市場支配地位，對市場上有效競爭的展開產生了危害。反壟斷的目標，則是要推動創新，保護消費者權益，保障中小企業在市場上有平等的、有效的機會來參與市場競爭。

馬雲低調視察菜棚後  中紀委再說反壟斷才能共同富裕

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認定不正當競爭行為，應該進行深入、全面、系統的效率評估。從長遠來看，要分析它是否有利於市場活力的培育、消費者福利的增進，以及技術的創新和發展。而不是單純依靠靜態評估，以為只要競爭行為讓競爭對手受損了，好像就是不正當的。公平競爭執法不是保護固有利益，而是要保護競爭秩序，保證有效競爭的存在和可持續性。

中國人民大學數字經濟研究中心主任李三希指，反壟斷的本質並非反對某家企業的市場支配地位，主要還是反對濫用市場支配地位這種不正當競爭行為。反壟斷法保護的是競爭，而非競爭者。

引領創新承擔責任 尋求關鍵技術突破

對於平台未來的發展建議，兩位專家說，未來可以採取研發費用稅前加計扣除或攤銷等經濟手段，逐步縮小技術創新和商業模式創新之間的資本回報率差距，鼓勵數字經濟企業進一步面向國家的「卡脖子」領域加強技術研發，實現我國在高新技術領域更高水準的自立自強。

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責任編輯：李冰琪

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