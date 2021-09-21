【中秋節2021】大灣區中秋晚會登場  王菲謝霆鋒極罕同台（附直播連結）

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「灣區升明月－－大灣區中秋電影音樂晚會」今天（21日）晚上8時15分舉行，眾多內地、香港、澳門、台灣的知名音樂人、電影人將齊聚演出。其中，王菲與謝霆鋒極罕有同台，成為內地熱搜的焦點。

「灣區升明月」是內地整頓娛樂圈後的首個大型活動，陣容星光熠熠，包含成龍、陳小春、黃曉明、歐陽娜娜、舒淇、王嘉爾、吳奇隆、楊丞琳、張韶涵等等，謝霆鋒是其中1位主持人。

而稍早官方宣布王菲將出席，代表香港獻唱主題曲「灣」。由於「菲鋒戀」向來低調，這次罕見同台、是否會互動引起注目，成為晚會最大看點。

王菲將代表香港獻唱主題曲「灣」

新華社引述晚會主辦方指，粵港澳大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位。而相同的文化血脈，彼此共融的地域情感，也成為大灣區九個內地城市和香港、澳門結成的「9+2」城市群彼此聯繫的重要紐帶。

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晚會總導演段嶸說，本次晚會以團聚團圓為主旋律，以電影和音樂為媒介，邀請內地觀眾、港澳台同胞、全球華人共享電影之美、和合之美，共同感受大灣區的文化氛圍，歡慶這喜悅與溫暖的團聚時刻。

「灣區升明月」大灣區中秋電影音樂晚會由紫荊文化集團、電影頻道節目中心、深圳市委宣傳部、鳳凰衛視主辦，將通過CCTV-6電影頻道、廣東衛視、深圳衛視等內地電視台以及鳳凰衛視、TVB、澳廣視等港澳電視台播出，中央媒體所屬新媒體和主要商業網站、客戶端等進行轉播。

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責任編輯：鄧國強

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