  • 29°C
香港時間 : 2021921日 (二) 21:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節2021】大灣區中秋晚會登場  王菲謝霆鋒極罕同台（附直播連結）

社會熱點 20:20 2021/09/21

分享：

連結：https://www.youtube.com/watch?v=TmenABNY1B4

「灣區升明月－－大灣區中秋電影音樂晚會」今天（21日）晚上8時15分舉行，眾多內地、香港、澳門、台灣的知名音樂人、電影人將齊聚演出。其中，王菲與謝霆鋒極罕有同台，成為內地熱搜的焦點。

「灣區升明月」是內地整頓娛樂圈後的首個大型活動，陣容星光熠熠，包含成龍、陳小春、黃曉明、歐陽娜娜、舒淇、王嘉爾、吳奇隆、楊丞琳、張韶涵等等，謝霆鋒是其中1位主持人。

而稍早官方宣布王菲將出席，代表香港獻唱主題曲「灣」。由於「菲鋒戀」向來低調，這次罕見同台、是否會互動引起注目，成為晚會最大看點。

王菲將代表香港獻唱主題曲「灣」

新華社引述晚會主辦方指，粵港澳大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位。而相同的文化血脈，彼此共融的地域情感，也成為大灣區九個內地城市和香港、澳門結成的「9+2」城市群彼此聯繫的重要紐帶。

【中秋節2021】中短途遊多 航空業界料客量僅前年一半

【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上

    點擊圖片放大
    +3
    +2

晚會總導演段嶸說，本次晚會以團聚團圓為主旋律，以電影和音樂為媒介，邀請內地觀眾、港澳台同胞、全球華人共享電影之美、和合之美，共同感受大灣區的文化氛圍，歡慶這喜悅與溫暖的團聚時刻。

「灣區升明月」大灣區中秋電影音樂晚會由紫荊文化集團、電影頻道節目中心、深圳市委宣傳部、鳳凰衛視主辦，將通過CCTV-6電影頻道、廣東衛視、深圳衛視等內地電視台以及鳳凰衛視、TVB、澳廣視等港澳電視台播出，中央媒體所屬新媒體和主要商業網站、客戶端等進行轉播。

【中秋節2021】內地高端酒店推一塊200元茅台咖啡味月餅 限量已售罄

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中秋節2021】內地高端酒店推一塊200元茅台咖啡味月餅 限量已售罄
2021/09/20
【中秋節2021】內地高端酒店推一塊200元茅台咖啡味月餅 限量已售罄
【中秋節2021】中短途遊多 航空業界料客量僅前年一半
2021/09/20
【中秋節2021】中短途遊多 航空業界料客量僅前年一半
【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上
2021/09/20
【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上

你可能感興趣

【中秋節2021】內地高端酒店推一塊200元茅台咖啡味月餅 限量已售罄
11:41 2021/09/20
【中秋節2021】內地高端酒店推一塊200元茅台咖啡味月餅 限量已售罄
【中秋節2021】中短途遊多 航空業界料客量僅前年一半
14:00 2021/09/20
【中秋節2021】中短途遊多 航空業界料客量僅前年一半
【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上
11:42 2021/09/20
【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上
娛樂業界組織 娛樂機構 娛樂人物職業 導演 電視台 經濟 電影 文娛藝術 王菲（歌手） 王嘉爾

上一篇文章

【新冠肺炎】哈爾濱新增3宗確診 全市民眾非必要不離城（第二版）

下一篇文章

密集恐懼症慎入！一張圖說明 中秋吃剩柚子勿雪藏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

晚餐連吃3天月餅後吐血 醫生診斷胃糜爛恐危性命
晚餐連吃3天月餅後吐血 醫生診斷胃糜爛恐危性命
李克強遇農民陳情「娶老婆太難」 地方官閃電做這事（多圖，有片）
李克強遇農民陳情「娶老婆太難」 地方官閃電做這事（多圖，有片）
神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？
神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？
【中秋節2021】大灣區中秋晚會登場 王菲謝霆鋒極罕同台（附直播連結）
【中秋節2021】大灣區中秋晚會登場 王菲謝霆鋒極罕同台（附直播連結）
【中國太空站】天舟三號把這東西帶上太空 預告鐵定有女住客？（多圖，有片）
【中國太空站】天舟三號把這東西帶上太空 預告鐵定有女住客？（多圖，有片）
花了500億 等了20年 一文看懂北京環球影城吸金能力
花了500億 等了20年 一文看懂北京環球影城吸金能力