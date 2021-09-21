▲ 晚餐連吃3天月餅後吐血 醫生診斷胃糜爛恐危性命

中秋配圓月，本是滿滿的詩情畫意，豈料月餅「橫插一腳」，悄然成為佳節的主角。許多人都會在過節期間品嘗各種口味的月餅，不過近日，內地就有一名女士因連續三天進食月餅，引發嚴重胃糜爛，險些危及性命。

內媒《看看新聞》報道，武漢27歲的李女士，由於近期工作繁忙，為了方便省時，連續三天加班都拿月餅充當晚餐。結果在第三天半夜突然腹痛難耐，連帶出現嘔吐狀況，嘔吐物內更出現「暗紅色物質」，嚇得李女士馬上就醫求診。

武漢博仕肛腸醫院消化內科主任邱文勝稱，經診斷發現，李女士十二腸有潰瘍病，有喉頭性出血，胃糜爛非常嚴重。他指出，如果不及時治療，會導致胃穿孔，大出血，緊急休克，甚至危及病人生命。

與李女士溝通問診後，醫生評估，這次發病很大程度與連續三天進食月餅有關。

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邱文勝指出，大部分月餅都是採用高熱量、高糖分及高油脂原料，製作程序多為烘烤，屬日常所說「重油、重糖」的食物。他提到，食用過量月餅後，不僅會使胃酸分泌增加，破壞胃粘膜保護屏障，更容易令胃炎、潰瘍病加重，甚至併發消化道出血；還會加重膽囊炎、膽結石、脂肪肝等肝膽疾病，最嚴重的可以誘發胰腺炎。

邱文勝續指，李女士「因為工作壓力大，飲食不規律。本身胃部狀況就不太好，所以進食月餅對她的胃而言，就會造成很大負擔。」

他提醒，過量食用月餅會導致腸胃血液循環不良，消化功能下降、食慾減退，建議十二指腸潰瘍、胰腺炎等疾病的人，盡量少吃或乾脆別碰月餅比較好。另外，食用時要遵循「少吃多次、淺嘗輒止」原則，適當配些水果，也可以減輕腸胃負擔。

責任編輯：易燕丹

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