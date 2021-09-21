【中秋節2021】上海人過中秋 排隊6小時只為吃鮮肉月餅

上海人中秋節必吃鮮肉月餅，知名餅店的月餅搶手，其中光明邨大酒家的月餅更是一餅難求，要排上6個小時才能買到。由於很難購買，黃牛更以高出市價3到5倍的價格銷售。

位在淮海中路的光明邨大酒家，前身是成立於1956年的淮海食堂。1960年變更為國營企業，改名為光明邨點心店。經營了30年後，於1990年停業，並於1993年以光明邨大酒家為名，在原址重新開業。

日前璨樹颱風接近上海帶來大風大雨時，淮海中路上冷冷清清，不少店家提早打烊，但是光明邨大酒家外的排隊人潮並未因此減少，「就算颱風天也要吃餅」、「光明邨的鮮肉月餅有多好吃」等，成了網絡熱議的話題。

據中央社報道，一名每年中秋節前夕都會到光明邨排隊買餅的上海本地民眾說，雖然光明邨從以前就很熱門，然而排隊的狀況卻是一年比一年還要嚴重。「以前只有上海人會買，後來隨著網絡宣傳，許多外地人也都會特地跑來買」。他說，現在不排個5、6個小時，恐怕買不到。

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天津市民被同事推薦專程來上海購買

現場一名從天津來到上海工作的民眾指，這是他第一次來排光明邨的鮮肉月餅，主要是因為同事中有上海本地人，不斷的被推薦，因此臨時起意來排隊。

他說，雖然只排了一個小時，但是由於排隊的時間已經比較晚了，所以也做好了買不到的心理準備，如果沒有買到，考慮改天再來排。

排隊排很久、不好購買，自然而然也促使黃牛們應運而生。

據報道，黃牛們都是團體行動，買到月餅後會先在店家附近集合，確認數量，接著明目張膽的在店外沿路兜售。記者在店外採訪時，前後就遇到了2個人詢問，是否要買剛出爐的月餅，並暗示需要另外支付一點費用。

上海本地民眾無奈表示，現在一盒鮮肉月餅共10個，每盒人民幣50元，但是黃牛一盒喊到150元。在中秋節前夕，甚至會加價到250元。

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責任編輯：李冰琪

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