【中秋節2021】賞月也有中式浪漫 盤點月球上的中國元素

繼神舟十二號「出差」歸來後，天舟三號貨運太空船乘搭長征七號遙四運載火箭升空，中國的航天探索持續進行中。在月球上，也有不少中國元素。

月球上有中國玉兔 還有中國人名

據內媒盤點，月球上現有中國地名35個，其中包括3個著陸點、22個環形坑、2條月溪、5個衛星坑和3條山脈。

在22個月球環形坑名字中，以科學家命名的佔14個，這也符合國際天文學聯合會（International Astronomical Union，IAU）的命名規則。其次是與古代神話相關的名稱，佔7個。嫦娥三號著陸後，中國獲批用廣寒宮來命名著陸地點，附近三個小型環形坑也被命名為紫微、天市和太微，這開創了使用中國古代天文學體系中的名稱命名月球地理實體的先河。

神舟十二號返抵地球 聶海勝出艙說：中國會有更多航天員刷新紀錄

太空出差3個月今返回 神舟十二號返回艙順利著陸（附直播鏈接）

值得說明的是，35個中國地名中，有15個是在2007年之前命名的。那時候中國並沒有直接參與到月球命名中，而是IAU自行選擇，包括張衡、祖衝之、郭守敬等。

▲ 玉兔號月球車（網上圖片）

還有一些命名則無法確定來源，比如景德環形坑，有人說這是得名於江西景德鎮，也有人說這是得名於常見的中國男性名稱，目前沒有定論。而兩條發音為「Wan-Yu」（婉玉）和「Sung-Me」（松梅）的月溪名稱，我們也無法確認來源，大概也是中國女性的常用名字吧。

2007年，嫦娥一號掀開中國探月工程的大幕，之後，中國自主申請獲批了20個命名。隨著嫦娥三號到五號的成功落月，中國命名的月球地理實體也越來越多。

而今，「嫦娥」（繞月人造衛星）奔月，「鵲橋」（地月間通訊中繼衛星）升空，「玉兔」（月球車）奔跑，「祝融」（火星車）落火，「天宮」（空間站）已成，「北鬥」（衛星導航系統）指路，「悟空」」（暗物質粒子探測衛星）火眼金睛。滿天都是神話變成現實的樣子，這是中國人獨有的浪漫。

【中秋節2021】大灣區中秋晚會8:15登場 王菲謝霆鋒極罕同台（附直播連結）

【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道