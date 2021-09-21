美國11月初「開關」中國受惠！33國飛機客倘已打疫苗  可入境

白宮週一表示，美國將於11月初允許部分國家已完成疫苗接種的航空旅客入境，涉及中國、印度、英國、歐洲地區等33個國家。這意味，屆時將取消從去年初開始實施的防疫封關措施。

美國在取消此類限制方面落後於許多其他國家，包括英國和德國在內的盟友對此舉表示歡迎。美國目前禁止來自世界大部分地區的旅客入境，包括數以萬計在美國有親屬或商業聯繫的外國公民。

美國將允許來自法國、德國、意大利、西班牙、瑞士和希臘等歐洲26個申根國家，以及英國、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的完全接種疫苗的航空旅客入境。美國的現行政策是基本禁止在過去14天內，到訪過上述國家的非美國公民入境。

英國首相約翰遜表示歡迎

白宮負責協調新冠應對措施的官員Jeff Zients，在宣布上述決定時並未給出確切的開始日期，只是說「11月初」。

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此外，美國周一還將其與加拿大和墨西哥陸地邊境的大流行相關限制，延長至10月21日，這些限制禁止旅遊等非必要旅行，且並未給出有關疫苗政策是否會適用於這些邊境的線索。

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英國首相約翰遜稱這一消息，「極大地促進了商業和貿易發展，很高興大西洋兩岸的家人和朋友可以再次團聚」。德國駐美國大使Emily Haber對這一決定表示歡迎，她在推特上寫道，「促進人與人之間的接觸和跨大西洋商業往來非常重要。」

白宮只稱「11月初」實施 未有具體日期

白宮表示，聯邦衛生部門將決定哪些疫苗符合條件，包括那些沒有得到美國監管機構批准的疫苗是否符合條件。外國公民在旅行前需要出示疫苗接種證明，抵達時不需要隔離。

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疫苗政策將有一些例外，包括還沒有資格接種疫苗的兒童。路透8月5日曾報道，白宮正在製定疫苗入境要求，幾乎可以覆蓋所有外國航空旅客。

Zients表示，新系統將包括採集有關前往美國旅客的接觸者追踪數據，使疾控中心能夠聯繫到接觸過病毒的旅客。

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責任編輯：鄧國強

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