恒大危機 多家外資金融機構這樣看

高盛認為，中國房地產巨擘恒大集團違約危機，是全球投資者當前面對的最大下行風險。預測中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少1.4個百分點，進一步惡化的情況下， 負面影響可以達到2.5個百分點，最壞情況下則是4.1個百分點。

美股道指周一曾下挫971點，跌幅近3%；被視為恐慌指數的VIX升至5月以來最高。市場人士認為是受到恒大危機拖累。

高盛分析員Hui Shan相信，近數周跡象顯示，恒大違約的連鎖負面效應十分巨大，令到整個中國金融業及經濟都受到重創，並拖累全球股市。

Shan表示，部分新興市場負債較高的企業，股價近期持續滑落，反映恒大危機正在擴散至其他新興股市。

Shan預期，中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少1.4個百分點，進一步惡化的情況下， 負面影響可以達到2.5個百分點，最壞情況下則是4.1個百分點。

恒大危機或考驗政府為潛在的重大倒閉事件提供支援的能力

標普全球評級周一（20日）表示，如果中國房地產開發商恒大集團發生違約，其影響既不會導致一波違約潮，也不會僅是池塘裡丟入一顆小石子泛起的漣漪，而是介於兩者之間。

作為恒大項目公司的部分子公司面臨9月23日前到期的銀行貸款的利息支付，因此可能出現違約。

標普全球評級信用分析師Matthew Chow表示，「若出現相關事件，可能會對投資者對中國房地產行業以及投機級市場的信心產生整體性衝擊，可能導致其他公司融資管道減少。」

在中國恒大面臨違約風險的同時，中國華融資產管理股份有限公司也正處於資本重組之中。

Chow稱，這意味著中國兩家規模排名靠前的離岸債券發行人將考驗政府為潛在的重大倒閉事件提供支援的能力。

花旗：恒大危機不大可能成為中國版的「雷曼時刻」

深陷財務困境的中國恒大，市場關注會否引發骨牌效應及帶來系統性風險，據路透社報道，花旗發表報告稱，恒大危機不大可能成為中國版的「雷曼時刻」。

花旗相信，內地監管當局或許會「買時間」消化恒大的壞賬問題，例如引導銀行不撤回授信，延長付息期限；在寬限期內，恒大將變現優質資產，物色戰略投資者，例如國有企業，並尋求債務重組，令損失最終由整個系統分擔，金融機構和投資者可能要削減部分本金。

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責任編輯：李冰琪

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