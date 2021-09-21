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【新冠肺炎】哈爾濱新增3宗確診 全市民眾非必要不離城（第二版）

社會熱點 20:31 2021/09/21

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哈爾濱一人確診 全市民眾非必要不離城

繼福建持續錄得本土新冠肺炎確診病例後，黑龍江哈爾濱市今日（21日）發現新冠肺炎確診病例3例。哈爾濱市抗疫指揮部發公告，呼籲民眾如非必要，不離開當地；全市麻將館、電影院等空間相對密閉的場所，亦需要暫停營業。

（更新最新確診人數）

據哈爾濱市政府新聞辦召開的疫情防控專場新聞發布會，截至今日18時，哈爾濱市發現新冠肺炎確診病例3例。

據哈爾濱市疾控中心通報，其中一名確診患者本月7日由江西吉安市乘坐高鐵到南昌，再轉乘航班抵達哈爾濱機場，隨後入住市內酒店。在9月7日至19日期間，患者曾多次外出，到過多間食肆、整容醫院等場所，又參與多場「劇本殺」、「密室逃脫」等群聚活動。直至今日才在巴彥縣第二人民醫院確診。目前，該名確診者已被轉送至哈爾濱市傳染病醫院接受隔離觀察治療。

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由於出現本土疫情，哈爾濱市隨即發佈通告，呼籲民眾非必要，不要離開當地；如確實需要離開的，需要憑健康碼綠碼通行。

另為切實做好「外放輸出、內防擴散」工作，當局祭出最嚴防疫令。全市麻將館、電影院、網吧、室內體育健身場所、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉的場所，需暫停營業。個體診所和各宗教場所，也需暫停營業或暫停對外開放；集體宗教活動、大型會議和廟會等群眾性活動亦需暫停舉辦。

各個景區景點雖維持開放，但內部表演暫停，同時要嚴格落實限量、預約和錯峰要求，實行掃碼進園，而接待人數則不得超過最大承載量的50%。

此外，地鐵、公交等公共交通工具實行限流運行；公交、輪渡、出租車（含網約車）一律開窗運行，司乘人員全程佩戴口罩。

責任編輯：易燕丹

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