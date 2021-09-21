內地搶人大戰 武漢新政接近落戶零門檻 二線城市戶籍全面放開在即？

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內地城市發展注重創新，這就離不開人才，因此多地展開搶人大戰。湖北武漢推出新政，大幅降低落戶門檻，在重點二線城市中率先向「零門檻」落戶靠攏。
不只武漢 多個省會城市早已行動
據內媒《中國新聞周刊》報道，近日，武漢發布《關於調整完善落戶政策相關條件的實施意見》。根據實施意見，在武漢，男性不滿45周歲、女性不滿35周歲的非本市戶籍人員在新城區、功能區就業創業的，就業單位繳納或者個人繳納本市企業職工基本養老保險連續6個月以上，或創業正常經營6個月以上，即可落戶。
報道指出，這樣的政策逼近「零門檻」落戶。事實上，各大城市都出招吸引年輕人，比如推出「零門檻」落戶政策、購房補貼等。在武漢之前，已有不少省會城市有類似行動。
中國社會科學院人口所研究員王廣州表示，從以往經驗看，大多數城市做規劃都以人口持續增長作為前提，幾乎沒有城市以人口收縮作為城市規劃的前提。
第七次人口普查數據也顯示，中國人口遷徙最新趨勢——人口回流。隨著產業轉移和中部城市崛起，人口開始從東部向中西部地區回流。這種情況下，不少省會城市急需進一步提升首位度，從七普數據來看，鄭州、長沙、合肥人口增幅位居全國前列，省會對本省人口的虹吸效應越來越強。
王廣州分析，城市人口總規模的增加早已不是負擔，而是發展動力。他認為，省會城市如果不能盡快把人才隊伍和人口規模做大，則很難成為當地經濟的中心，也會缺乏輻射力和影響力，無法帶動周邊地區的發展。
責任編輯：尹航