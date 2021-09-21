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傅園慧全運會自嘲：我太old了  已無洪荒之力（有片）

社會熱點 17:24 2021/09/21

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2016年在巴西里約奧運因一句「我已經用了洪荒之力了」而暴紅的中國女泳將傅園慧，20日參加中國全運會女子100米仰泳預賽，她在賽後受訪時感嘆，自己已經「沒有洪荒之力了」，認為和小一輪的運動員同場競技「太old啦」，但仍表態將持續備戰2022年的杭州亞運。

傅園慧1996年出生，2016年參加里約奧運會暴紅後，並未參加今年的東京奧運，引發關注；不過她仍在20日上午，以1分00秒66的成績，晉級全運會女子100米仰泳半決賽。

傅園慧說，這可能是自己最後一屆全運會，但會努力備戰杭州亞運會，因為明年亞運會在家鄉杭州舉辦，「怎麼著我也得繼續下去」。傅園慧的發言隨後登上微博熱搜榜。

「（我）這麼老還在游 不容易的」

綜合媒體報道，傅園慧在受訪時表示，除了陸瀅，自己算是本屆全運會最老的一個，「這麼老還在游，不容易的」。

她也還原5月奧運預選賽因犯規未能達標，心情一度失落，甚至不想再游了。「整個奧運會期間，我都是在休息和看別人的比賽，但就是在最近這一個月，我又改變了自己的想法，覺得還是要堅持下去，重新開始，要在全運會上為浙江隊再做出貢獻。而且最重要的是，明年的亞運會是在我的家鄉杭州舉辦，怎麽著我也得繼續下去」。

傅園慧最後也不忘了給大家送上中秋祝福，「祝全國人民中秋快樂，多吃月餅，團團圓圓」。

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傅園慧體測不達標被拒進入決賽  網民嘲「叫魚去跑步」

名將不過關體測惹爭議   體育總局：不影響高水平運動員奧運選拔

責任編輯：鄧國強

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