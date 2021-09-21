密集恐懼症慎入！一張圖說明  中秋吃剩柚子勿雪藏

▲ 中秋吃剩柚子勿雪藏

中秋節與家人團圓吃柚子，是至今仍有許多人遵循的傳統習俗，而在節日之際，內地網絡熱傳「別冷凍柚子」的熱門話題，甚至被稱作「中秋禁忌」。有不信邪的網友親自實驗，沒想到成果出爐後，確實嚇壞眾人，許多人紛紛直呼「救命，無法直視柚子了」、「直接頭皮發麻」。

針對近期瘋傳的「中秋禁忌」，內地一名網友親自嘗試後，在微博發文直呼「冷凍什麼水果都可以，但千萬別冷凍柚子」，並貼出自己實驗後的照片。只見該照片中，被凍過的柚子果肉呈淡粉色，看得出水分明顯乾了許多，盛裝在盒內的樣貌，遠看有如一大盤內臟。

這幅景象嚇壞不少網友，許多人紛紛留言： 萬聖節素材+1 以為是手術室切下來的組織 原來是腦花啊，還以為是柚子呢 混合內臟套餐 救命，無法直視柚子了 好像得病長的疣 直接頭皮發麻 白白的地方好像蛆

不少人則分享口感，直呼「而且非常難吃」、「我凍過，和吃塑膠吸管沒區別」。

至於柚子不適合冷凍的原因，中國營養師顧中一在微博說明，由於家用冰箱的溫度通常不夠低溫，只要是水分多的水果，其實都不適合放入家中冷凍庫，否則可能導致食物的水分型態產生變化，進而影響嚐起來的口感，營養成分也容易流失。

▲ 中秋節與家人團圓吃柚子，是至今仍有許多人遵循的傳統習俗。

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責任編輯：鄧國強

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