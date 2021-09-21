【中秋節2021】內地逾8800萬人出遊 收入恢復至疫前近八成

據文化和旅遊部公布，經測算，今年中秋節假期3天，全國累計國內旅遊出遊8815.93萬人次，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的87.2%。實現國內旅遊收入371.49億元，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的78.6%。

文旅部指，中秋節期間，各地應對多樣化文化和旅遊消費需求，積極推動「本地人游本地」，強化資源整合力度，推出了一批具有地域和民俗特色的文化和旅遊產品，文化館、博物館等具有文化內涵的文化和旅遊場所成為熱門打卡地。近郊遊、鄉村遊、自駕游熱度較高，北京環球影城開園帶動主題公園熱，上海迪士尼、北京歡樂谷、珠海長隆海洋公園等眾多主題樂園也成為國內游客中短途旅行的熱門之選。

內地Delta疫情仍在持續，文旅部介紹，今年中秋假期，為嚴格做好外防輸入工作，暫未恢復旅行社、在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。嚴格實施跨省旅遊經營「熔斷」機制，對出現中高風險地區的省（區、市），暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省的跨省團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

同時，嚴格做好旅遊各環節的疫情防控管理，旅行社合理控制團隊規模，做好遊客的信息採集、健康查驗、體溫監測，要求各文化和旅遊經營單位加強對員工的健康監測和管理，確保健康上崗。繼續落實旅遊景區「限量、預約、錯峰」要求，景區合理控制遊客接待上限，落實門票預約制度，做到遊客信息可查詢可追踪。

另外，美團發布的外賣中秋小長假數據顯示，與去年同期相比，今年中秋假期外賣異地訂單增長了31%。同期，「團圓餐」訂單增長574%。分地區來看，廣州是今年中秋前夕異地外賣訂單量最多的城市，其次是深圳、北京、上海和成都。

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責任編輯：蒯宇澄

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