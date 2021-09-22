9秒95！蘇炳添圓全運會百米金牌夢 他賽後這樣說（第二版）

▲ 9秒95！蘇炳添中秋之夜圓全運會百米金牌夢

中秋之夜（周二晚），第十四屆全運會的田徑賽場因為蘇炳添被推向最高潮。蘇炳添在男子百米飛人大戰中以9秒95的成績奪冠，既圓了自己的全運金牌夢，也第10次跑入10秒大關。

（新增二及三段）

蘇炳添周三在社交媒體上寫道，「參加了四屆全運會的我終於在陝西西安圓夢，昨天（周二）的對決，我稱它為老將捍衛戰。祝賀謝震業和吳智強，年輕的00後們都表現得非常好，真的為我國的短跑驕傲，相信他們通過科學的訓練，未來一定撐起中國的短跑」。

而蘇炳添在奪得全運會百米金牌後，做出重要決定，他退出200米的爭奪，將全力備戰4x100米接力賽。

蘇炳添：我終於在陝西西安圓夢

據了解，9秒95也是全運歷史百米最佳戰績，同時也比他東京奧運決賽的9秒98快了0.03秒。毫不誇張地說，蘇炳添就是本屆全運會的人氣王。

蘇炳添擁有豐富的大賽經驗，也太想拿這塊全運會金牌——但此前三次參加全運會，蘇炳添一直與百米桂冠無緣。

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2009年，他以10秒52的成績獲得第6名；2013年和2017年，蘇炳添的決賽成績分別是10秒12和10秒10，但彼時輸給了跑出10秒08的張培萌和10秒04的謝震業。

在完成了進入奧運會百米決賽和打破亞洲紀錄等「大目標」後，這位32歲的「四朝元老」篤志要在西安實現全運奪金的夙願。

從結束隔離到提前來到西安參加開幕式，蘇炳添恢復訓練不過十多天，但他的每一槍都能跑出代表亞洲最一流水平的成績，網友也在評論中寫道︰「蘇神現在破10秒就像喝水一樣。」

責任編輯：黃兆康

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