  • 32°C
香港時間 : 2021922日 (三) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策

國情動向 11:00 2021/09/22

分享：

美國夥同英國密謀向澳洲供應核潛艇，奪走盟友法國對澳洲出售660億美元常規潛艇「世紀大單」，激起法國強烈憤慨，法國背後的歐盟也團結一致要求美國解釋。法國至今已召回駐美及駐澳大使，對英國則未有太大動作。惟英國外交官據報預期，法國會陸續對英國推出報復措施，而此事或對西方盟國體系有長遠影響，因為法國料會重審自身與北約、俄羅斯及中國的關係。

美英澳協議公佈後，法國首次召回了駐美國及駐澳洲大使，但未有召回駐英國大使，至今僅取消了法英防長會晤，引起外界關注。

分析認為，向澳洲輸出核技術關鍵在於美國，而英國近年因為脫歐與法國早有過節，故法國有意向「刷存在感」的自稱「全球英國」表達蔑視。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）被問及有關問題時，也直斥英國「永遠就是個投機分子」，是車輛的「第五個輪子」，意思就是英國多餘。

不過，有英國外交官向彭博社透露，英國外交團隊已在警告倫敦政府，英法關係恐會變得更加複雜，法國料會對英國施加更重大和實在的報復措施。

該外交官亦預期，法國可能重新評估自身與北約，以及中國的關係，並加緊推動歐盟發展獨立於美國的行事能力。只是他認為，法國仍會致力於投身印太地區，因為法國在區內有實際利益。

美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生

拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對

這名外交官更提到，1956年的蘇伊士運河危機，指出法國或會視目前危機，乃與當年類似的戰略抉擇時刻；尤其是，美國不久之前才未有與盟國協調，倉惶撤出阿富汗。

1956年第二次中東戰爭爆發，英法以自以為仍是大帝國的心態，出兵與以色列聯手，武力奪取埃及蘇伊士運河。惟此舉事前未與真正「一哥」美國協商，美國當年為爭取阿拉伯國家不要投向蘇聯，遂對英法以施加龐大政治經濟壓力，迫使三國撤軍。

蘇伊士運河危機導致英國艾登（Anthony Eden）政府倒台，英法在中東失去了大部分影響力，變成由美蘇主宰局面。危機亦使英法自此尋求截然不同的外交與安全政策，英國全面倒向美國，法國則提倡歐洲自強。

拜登美英澳核圈子劍指中國 除了法國還得罪這個盟友

日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好

澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
2021/09/20
美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
2021/09/20
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
2021/09/20
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好
2021/09/21
日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好
拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
2021/09/17
拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友

你可能感興趣

美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
14:00 2021/09/20
美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
14:05 2021/09/20
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
12:18 2021/09/20
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
地緣政治 外交 中歐關係 中國 法國 美國 英國 澳洲 歐盟 歐洲

上一篇文章

美商務部副部長提名人：華為預期仍列黑名單 將查榮耀

下一篇文章

拜登首場聯合國演說 將表態不與中國打新冷戰（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
拜登首場聯合國演說 將表態不與中國打新冷戰（第二版）
拜登首場聯合國演說 將表態不與中國打新冷戰（第二版）
解放軍首曝運-20降南海島礁 以戰略運輸機懟美國？
解放軍首曝運-20降南海島礁 以戰略運輸機懟美國？
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好
日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好