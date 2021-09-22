中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策

美國夥同英國密謀向澳洲供應核潛艇，奪走盟友法國對澳洲出售660億美元常規潛艇「世紀大單」，激起法國強烈憤慨，法國背後的歐盟也團結一致要求美國解釋。法國至今已召回駐美及駐澳大使，對英國則未有太大動作。惟英國外交官據報預期，法國會陸續對英國推出報復措施，而此事或對西方盟國體系有長遠影響，因為法國料會重審自身與北約、俄羅斯及中國的關係。

美英澳協議公佈後，法國首次召回了駐美國及駐澳洲大使，但未有召回駐英國大使，至今僅取消了法英防長會晤，引起外界關注。

分析認為，向澳洲輸出核技術關鍵在於美國，而英國近年因為脫歐與法國早有過節，故法國有意向「刷存在感」的自稱「全球英國」表達蔑視。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）被問及有關問題時，也直斥英國「永遠就是個投機分子」，是車輛的「第五個輪子」，意思就是英國多餘。

不過，有英國外交官向彭博社透露，英國外交團隊已在警告倫敦政府，英法關係恐會變得更加複雜，法國料會對英國施加更重大和實在的報復措施。

該外交官亦預期，法國可能重新評估自身與北約，以及中國的關係，並加緊推動歐盟發展獨立於美國的行事能力。只是他認為，法國仍會致力於投身印太地區，因為法國在區內有實際利益。

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這名外交官更提到，1956年的蘇伊士運河危機，指出法國或會視目前危機，乃與當年類似的戰略抉擇時刻；尤其是，美國不久之前才未有與盟國協調，倉惶撤出阿富汗。

1956年第二次中東戰爭爆發，英法以自以為仍是大帝國的心態，出兵與以色列聯手，武力奪取埃及蘇伊士運河。惟此舉事前未與真正「一哥」美國協商，美國當年為爭取阿拉伯國家不要投向蘇聯，遂對英法以施加龐大政治經濟壓力，迫使三國撤軍。

蘇伊士運河危機導致英國艾登（Anthony Eden）政府倒台，英法在中東失去了大部分影響力，變成由美蘇主宰局面。危機亦使英法自此尋求截然不同的外交與安全政策，英國全面倒向美國，法國則提倡歐洲自強。

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責任編輯：連兆鋒