美商務部副部長提名人：華為預期仍列黑名單 將查榮耀

美國總統拜登的商務部副部長提名人Alan Estevez周二表示，他將華為視為國家安全威脅，除非「事情出現變化」，他預期華為仍會被列在貿易黑名單上。他還承諾檢視從華為分拆出來的榮耀終端公司。

據路透社報道，Alan Estevez獲提名為商務部負責監督對華出口政策的副部長，他還承諾將「調查」從華為分拆出來的榮耀終端，看華為是否在利用這個被剝離的品牌來最大限度地減少或繞過黑名單限制。Estevez此前是五角大樓官員。

「我見過中國人之前的行動，」他在參議院金融委員會的聽證會上表示。「如果我的提名得到確認，我上任後就會調查這方面的情況。我目前手上沒有能讓我全面了解這方面情況的信息。」

華盛頓郵報報道，在14位聯邦眾議院共和黨籍議員要求商務部把榮耀終端公司列入黑名單後，拜登政府正在考慮此事。

華為拒絕置評，告訴路透參考其此前的一份聲明，該聲明指出，華為不會持有榮耀的股份，也不會參與榮耀的任何業務管理活動。榮耀未立即回覆置評請求。

參議院金融委員會必須先對官員提名進行投票，然後再提交參議院全體議員進行表決。

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責任編輯：尹航

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