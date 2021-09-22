▲ 習近平聯合國大會暗批美：民主改造貽害無窮

中美競爭白熱化之際，國家主席習近平美國時間21日以視頻方式，在第七十六屆聯合國大會一般性辯論發表演說，儘管全文沒有點名美國，但實際在新冠疫源調查、政治體制、地緣政治、科技發展等議題上，全面回應拜登政府針對中國的一系列批評、頗有暗批美方的意味。

習近平這篇演說題為《堅定信心 共克時艱 共建更加美好的世界》的演說，從四方面談及當前全球局勢，涵蓋抗疫、復蘇經濟、推動合作共贏國際關係、完善全球治理等四個議題。

當中在應對新冠肺炎疫情方面，習近平指出，要加強國際聯防聯控，最大限度降低疫情跨境傳播風險；而當務之急，是要在全球范圍內公平合理分配疫苗。

習：全年對外提供20億劑疫苗

他承諾，中國將努力實現全年對外提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

習近平特別提到疫情源頭調查，指中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

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談及推動合作共贏國際關係時，習近平指出，一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路。

民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮。 我們要大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，摒棄小圈子和零和博弈。

「所謂的民主改造貽害無窮」

他強調，國與國難免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作。「一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步。我們要堅持對話而不對抗、包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關系，擴大利益匯合點，畫出最大同心圓」。

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習近平亦提到，必須完善全球治理，踐行真正的多邊主義；其中，世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

「打造非歧視科技發展環境」

至於科技創新，習近平堅表示，要抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史性機遇，加速科技成果向現實生產力轉化，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境，挖掘疫後經濟增長新動能，攜手實現跨越發展。

值得注意的是，習近平談話雖沒有點名美國，但在談及疫源調查不應政治操弄、「民主不是哪個國家的專利」、「外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮」、「一國的成功並不意味著另一國必然失敗」、乃至「打造非歧視的科技發展環境」，都頗有回應美方對中國批評的意味。

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責任編輯：鄧國強

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