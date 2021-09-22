  • 33°C
香港時間 : 2021922日 (三) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福建廈門單日增11本土確診 官方指此次病毒是非常危險對手

社會熱點 12:23 2021/09/22

分享：

福建省本土新冠疫情持續，周二（21日）單日新增13宗確診，其中11宗在廈門，2宗在莆田。國家疾病預防控制局副局長孫陽表示，這次福建、廈門疫情突如其來，疫情勢頭很猛。從目前來看，形勢十分嚴峻。這次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。

內地周二（21日）單日新增16宗本土確診，除了福建省有13宗外，黑龍江哈爾濱亦有3宗。

據內媒報道，國家疾病預防控制局副局長孫陽周二在廈門市同安區各級干部視頻會議上表示，「這次福建、廈門疫情突如其來，疫情勢頭很猛。從目前來看，形勢十分嚴峻。我們這一次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。」

他指出，對於防控來說，就是三個字：封（封控）、篩（篩查）、隔（隔離）。

稍早前，副總理孫春蘭到福建調研指導疫情防控時表示，目前福建疫情防控取得階段性成果，但仍存在不確定性，不能盲目樂觀，更不能掉以輕心。她強調，福建疫情防控正處於膠著對壘狀態，核酸檢測要再加快，堅決防止疫情外溢，醫療救治要全力以赴。

自9月10日以來，福建省累計報告418宗本土確診。

【新冠肺炎】哈爾濱新增3宗確診 全市民眾非必要不離城（第二版）

【福建疫情】福建增42本土病例 啟動逾300間平價商店利民

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

哈爾濱 廈門 福建省 莆田 孫春蘭 疫情

下一篇文章

9秒95！蘇炳添中秋之夜圓全運會百米金牌夢

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

傅園慧全運會自嘲：我太old了 已無洪荒之力（有片）
傅園慧全運會自嘲：我太old了 已無洪荒之力（有片）
美國11月初「開關」中國受惠！33國飛機客倘已打疫苗 可入境
美國11月初「開關」中國受惠！33國飛機客倘已打疫苗 可入境
【中秋節2021】大灣區中秋晚會登場 王菲謝霆鋒極罕同台（附直播連結）
【中秋節2021】大灣區中秋晚會登場 王菲謝霆鋒極罕同台（附直播連結）
晚餐連吃3天月餅後吐血 醫生診斷胃糜爛恐危性命
晚餐連吃3天月餅後吐血 醫生診斷胃糜爛恐危性命
密集恐懼症慎入！一張圖說明 中秋吃剩柚子勿雪藏
密集恐懼症慎入！一張圖說明 中秋吃剩柚子勿雪藏
神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？
神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？