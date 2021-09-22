福建廈門單日增11本土確診 官方指此次病毒是非常危險對手

福建省本土新冠疫情持續，周二（21日）單日新增13宗確診，其中11宗在廈門，2宗在莆田。國家疾病預防控制局副局長孫陽表示，這次福建、廈門疫情突如其來，疫情勢頭很猛。從目前來看，形勢十分嚴峻。這次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。

內地周二（21日）單日新增16宗本土確診，除了福建省有13宗外，黑龍江哈爾濱亦有3宗。

據內媒報道，國家疾病預防控制局副局長孫陽周二在廈門市同安區各級干部視頻會議上表示，「這次福建、廈門疫情突如其來，疫情勢頭很猛。從目前來看，形勢十分嚴峻。我們這一次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。」

他指出，對於防控來說，就是三個字：封（封控）、篩（篩查）、隔（隔離）。

稍早前，副總理孫春蘭到福建調研指導疫情防控時表示，目前福建疫情防控取得階段性成果，但仍存在不確定性，不能盲目樂觀，更不能掉以輕心。她強調，福建疫情防控正處於膠著對壘狀態，核酸檢測要再加快，堅決防止疫情外溢，醫療救治要全力以赴。

自9月10日以來，福建省累計報告418宗本土確診。

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責任編輯：尹航

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