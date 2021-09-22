拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）

▲ 拜登為中美關係派定心丸？我不尋求新冷戰

美國外交及對中國政策近期屢招議論，美國總統拜登當地時間21日在聯合國大會發表演說時說。世界上有許多重要問題都不可能靠軍事力量解決，中美兩個大國之間出現激烈競爭，但不代表走向「新冷戰」，美國也無意尋求與中國爆發衝突。

（新增第2至５段趙立堅回應）

中國外交部發言人趙立堅周三在例行記者會答問，回應拜登表述時表示，國際社會成員應踐行真正的多邊主義，摒棄小圈子和零和博弈。

趙立堅說，和平發展、合作共贏是當今時代潮流和各國共同心願，國際社會每個成員都應恪守聯合國憲章的宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

趙立堅：國際社會成員 應踐行真正多邊主義

他接著指出，解決國際上的事情，不能從實力地位出發，推行霸權、霸道、霸淩，更不能打著規則的旗號，破壞國際秩序，製造對抗和分裂；而應恪守互利共贏的合作觀，拆除各類貿易投資技術的高牆壁壘，營造包容、普惠的發展前景。

他強調，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者，中方將繼續以中國的新發展為世界提供新機遇。希望有關國家能夠跟上時代潮流，客觀理性看待中國和中國的發展。

今次拜登首度在聯合國大會一般辯論中發表演說，與前任總統特朗普的最大分別是，特朗普曾在發言中12次點名中國批評，但拜登則通篇沒點名「中國」兩字。

拜登（Joe Biden）在演說中說 ，「我們正處於歷史的轉折點，我的新政府致力於幫助引領世界走向更和平、更繁榮的未來」 。他點出了「美國回來了」的主題。

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他指出，「我們不再繼續打過去的戰爭，而是將注意力和資源，集中在未來關鍵挑戰上：結束這場大流行，應對氣候危機，管理全球權力動態的變化，塑造貿易、網絡和新興技術等重要問題的世界規則，並面對今天仍存在的恐怖主義威脅」。

拜登：反對強國企圖支配弱國

拜登在發言中闡釋了「既競爭又合作」的對中國外交政策，明確表示美國不尋求新冷戰。

美國將進行競爭，並將激烈地競爭，並以我們的價值觀和實力領先，我們將支持我們的盟友和朋友，反對強國支配弱國的企圖，不管是通過武力改變領土、經濟脅迫、技術剝削，還是虛假信息。

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但拜登強調，「但我們不是在尋求——我再說一遍——我們不是在尋求新的冷戰，或是一個分裂成僵化集團的世界」。

拜登談論上述議題 都沒點名「中國」

聯合國秘書長古特雷斯18日在聯大辯論開始前，警告中美兩國要避免陷入冷戰，他懇請兩個有重大影響力的大國在它們之間的問題進一步影響全球其他國家之前，修復「完全失調」的雙邊關係。

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拜登的演講中也向北京發出了合作的訊息。「即使我們在其他領域存在嚴重分歧，美國也準備與任何願意尋求和平解決共同挑戰的國家合作——因為我們如果不齊心協力應對諸如新冠疫情、 氣候變化之類的緊迫威脅，或核擴散等持久威脅，我們都會承受失敗的後果」。

他續稱，美國準備在必要時使用武力，但軍事力量必須是最後手段。

值得注意是，與前總統特朗普2020年在聯大發言中點名中國12次形成鮮明對照，拜登雖然在談到一些議題時批評了讓人聯想到中方，但都沒有點名。他在全篇發言中，僅在談到婦女權利時舉例新疆，也沒有使用美國政府「種族滅絕」的提法。

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責任編輯：鄧國強

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