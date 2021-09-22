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美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成

國情動向 13:36 2021/09/22

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美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成

美國因美英澳核潛艇協議與法國爆發外交風暴，歐盟也表態支持法國，對美提出質問。美國與歐盟原定9月29日，在美國匹茲堡舉行，旨在聯手應對中國的「貿易和科技委員會」（Trade and Technology Council，TTC）首場會議，現在未知是否能夠如期舉行。外媒亦表示，即使在核潛艇風波之前，美歐原本就對TTC應否變為反華聯盟意見分歧，現在局面可能雪上加霜。

美法糾紛已正式升級為美歐外交衝突。歐盟三大領袖，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）密集表態，罕有批評美國總統拜登。

馮德萊恩向拜登喊話表明，美國對待法國這個歐盟成員國的行徑不可接受，「你繼續（就美歐關係）生意如常前必須首先澄清。」

米歇爾指控美國「明顯缺乏透明和忠誠」，質疑拜登所講「美國回來了」到底甚麼意思？「是美國回到美國還是甚麼地方？」博雷利指，歐盟各國外長都明確與法國團結一致，美國行為與呼籲歐盟在印太聯手合作背道而馳。

歐盟委員會發言人周二（21日）表示，歐盟正在分析，美英澳協議，對歐美貿易和科技委員會會議舉行日期的潛在影響。歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）更直接暗示會議可能押後，稱「歐美關係可能是時候暫停和重設」。

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時政網站Poltico Europe稱，歐盟方面突然對TTC會議表態顧慮，可謂顯得有點奇怪，因為這個構想最早由歐方在去年12月提出。歐盟外交官趁著拜登勝選的機會，嘗試改善特朗普破壞的歐美關係。拜登則在今年6月訪歐時，正式同意設立TTC機制。

然而，美歐從一開始就有不同期望。美國視之為就貿易和科技議題，聯合歐洲對抗中國的黃金機會，而歐盟方面卻有意淡化聯盟針對中國的色彩，同時對美方嘗試借新機制將其政策強加歐盟感到沮喪。

地緣風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）地緣科技研究主管Paul Triolo點評：「對美國來說，這說到底全是關於中國。假如歐盟不想這樣，若歐盟國家視之為美國推銷其對華戰略的特諾伊木馬，那麼就會出現根本的問題。」

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Poltico Europe引述一份9月20日的TTC會議聲明草案，顯示文本上列出了若干針對「非市場經濟體挑戰」的實質行動，包括共享資訊，以及「探討合作並與其他夥伴共同應對這些負面影響的辦法」。

但報道稱，歐盟只視這些為討論的一部分，並不希望TTC成為單純針對中國的工具，法德等歐盟經濟大國尤其不想對中國過份反彈。

報道又表示，隨住TTC談判力度在過去數周增強，歐盟抵制了反華立場。歐盟委員會貿易官員施勒格爾米爾希（Rupert Schlegelmilch）公開表示，TTC不是一場關於中國的對話。參與相關會議的官員亦透露，歐盟向歐洲議會議員及貿易外交官員，傳遞了相同的信息。

據悉，歐盟原本期望美國跟隨歐方的貿易和科技監管標準，但美方由談判早期已展示實力，追求自己的目標。美方謀求TTC通過跨大西洋數據流動協議，取代去年歐盟法院否決、容許美國科企更易獲得歐洲資料的協議框架。歐盟亦對美方新提出的協議表示懷疑，認為相關法律框架遠遠尚未齊備。

此外，美國亦在推動在美歐科技規管中，加入「民主價值」元素，尋求切斷與中國科企交易，這與美國政府一段時間以來，嘗試阻止西方科企受到中國同行超越的思路一致。

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責任編輯：連兆鋒

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