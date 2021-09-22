習拜演說暗藏政治密碼  極力防範關係失控變壞

聯合國大會登場，外界曾關注以視像出席的中國國家主席習近平，會否與親身亮相的美國總統拜登，來一次隔空交火；但現實是，雙方雖在關鍵議題各說各話、重申自己立場，但沒有點對方名字；更重要是習就減排問題，作出不「輸出」燃煤電廠項目的承諾，呼應了美方關切。從各種跡象反映，兩國元首都在努力防範中美關係滑向更壞。

習近平在2000多字的視像演說中，全球氣候暖化及減排議題，是重點之一。他指出，要加快綠色低碳轉型，實現綠色復甦發展，並承諾中國將全力以赴，實現碳達峰、碳中和相關目標。

中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。

值得注意是，中國在境外建設燃煤電廠，是美國與中國氣候議題角力的焦點之一。美國氣候特使克里（John Kerry）早前訪問中國時，據報欲向中方官員施壓，要求暫停為國際燃煤項目提供資金。

習承諾不「輸出」燃煤電廠項目 回應美關切？

外電分析指，美方此舉，被質疑是以減排、解決氣候問題為切入點，間接牽制中國在「一帶一路」的影響力。

但中方似乎不願與克里談論「輸出」燃煤電廠問題。當時，外媒引述熟悉中國決策者想法的知情人士說，中方不希望在此事上，被視為「屈服」於西方的壓力；相反，中國一直展示姿態，以自己的方式參與應對全球氣候問題。

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事實上，根據位於北京的綠色金融國際研究院上周發表的研究報告，2021年上半年「一帶一路」倡議範圍內，並沒有為任何煤炭項目提供融資或投資。

而該研究所6月的另一項研究發現，自2014年以來，中國宣布作為「一帶一路」倡議一部分的1,600億美元燃煤電廠計劃，內裡已有一半以上被取消或擱置。

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在此背景下，中方其實大可對美方的施壓不予理會。不過，習近平在聯合國大會上卻選擇公開、且明確地承諾「不再新建境外煤電項目」，這頗有回應美方關切的意味，向美方釋出善意。

拜登稱不尋求引起新冷戰 向中國釋善意？

而克里在聯合國總部外，即時對記者回應了中方善意，稱「我非常滿意」，並形容「這是一個良好的開端」。

觀乎拜登在發言中，不僅重申了美方版本的減排承諾，還表明美方不尋求引起新冷戰，似乎也在回應了中方的利益關切。

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另一個值得留意的畫面是，習近平在演說中談及地緣政治大局時，說「民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮」，外界普遍認為這些表述矛頭指向美國，但沒有點名。

中美元首各自表述 但不點對方名字

同樣，拜登在談到一些議題時，雖讓人聯想到劍指中國，但都沒有點名。他在全篇發言中，僅在談到婦女權利時舉例新疆，也沒有使用美國政府「種族滅絕」的說法。

這與前總統特朗普2020年在聯大發言中，12次點名批評中國，形成了鮮明對照。中美元首都不點名對方，顯得雙方都在謹慎應對兩國關係，不欲因互相點名指責，而讓局勢滑向更壞。

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責任編輯：鄧國強

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