廣東自貿區「十四五」規劃 鼓勵創新型企業赴港上市

廣東省政府印發自貿區「十四五」規劃，2025年自貿區進出口總額達4,000億元人民幣，形成高水平開放「關、匯、税、融」體系，打造金融開放創新示範窗口。文件提出，支持港澳私募基金參與自貿區的創新企業融資，並鼓勵後者赴港上市，同時探索跨境理財通機制，展開人民幣跨境雙向直接投資。

《中國（廣東）自由質易試驗區發展「十四五」規劃》共9章、22節、1附件，明確十四五期間的發展目標及片區功能定位，圍繞打造高水平對外開放門戶樞紐，在制度創新、產業佈局、城市建設等方面列出重點工作。其中共提出41項重點投資項目，對省內自貿區各片區的重點項目進行統籌安排。

三大片區錯位發展，前海聚焦貿易及金融

規劃明確自貿區的戰略定位，以打造高水平對外開放門戶樞紐為總定位，建設引領體制機制創新的先行區、世界級的貿易鏈接平台、粵港澳大灣區融合發展的示範區、現代產業高質量發展的先導區。三個片區區域功能各有側重錯位發展，南沙片區建設大灣區綜合性國家科學中心主要承載區、國際人才特區、進口貿易促進創新示範區、粵港澳全面合作示範區，打造聯動灣區、面向世界的高水平對外開放門戶。

前海蛇口片區聯動香港建設新型國際貿易中心、國際高端航運服務中心、國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心，提升國家金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區功能，打造大灣區和深圳中國特色社會主義先行示範區全面深化改革創新試驗平台。橫琴片區加快橫琴粵澳深度合作區建設，推動粵澳兩地規則銜接，構建粵澳共商共建共管共享機制，打造促進澳門經濟適度多元發展的新平台、豐富「一國兩制」實踐的新示範。

在主要目標方面，自貿區創新高地作用到2025年須更加凸顯、營商環境進一步優化、粵港澳協同發展水平顯著提升，進出口總額達4,000億元，貨櫃吞吐量達到3700萬個；全口徑稅收收入年均增長5%左右；累計實際利用外資金額400億美元左右，實際使用港澳資金額350億美元左右。

擴大金融開放，深化與港澳合作

在營造市場化、法制化、國際化營商環境方面，規劃中提出深化「放管服」改革，創新投資管理體制，優化法制環境，實施自由便利的人才流動政策，強化風險防控與監控等舉措。建設大灣區國際航運樞紐，提出提升貨物貿易自由便利化水平，發展國際貿易新業態，展開數字貿易創新試點，推動國際航運貿易中心發展等舉措。打造金融開放創新示範窗口，提出進一步擴大金融業領域開放，深化與港澳金融業合作，促進金融支持實體經濟發展等舉措。

此外，進一步擴大對港澳服務業領域開放，深化粵港澳口岸通關便利化改革，建設重大合作平台等舉措。在促進現代產業集聚發展方面，提出打造具有國際競爭力的高質量現代產業體系，加強與大灣區、海南自由貿易港、「一帶一路」沿線國家和地區產業聯動發展等舉措。

規劃還列出「十四五」時期省內自貿區各片區的重點工程及投資項目，並在航運貿易樞紐能級提升、粵港澳深度合作、現代服務業發展、戰略性新興產業發展、基礎設施互聯互通、國際化城市新中心建設等6個方面，梳理了重點工程，對41個重點投資項目的內容及規模進行了闡述。

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責任編輯：陳建錫