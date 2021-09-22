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【家長注意】吃零食時把玩這東西 8歲童一隻眼「溶掉」終身失明

社會熱點 17:41 2021/09/22

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吃零食時把玩這東西 8歲童一隻眼「溶掉」終身失明

包裝食品中大多附有一包小小的乾燥劑，以避免多餘水分引發細菌和黴菌的繁殖。不過近日，上海一名男童在家吃零食時，出於好奇把玩食品乾燥劑，結果導致右眼終身失明。

據《新晚報》報道，事發當天，8歲男童可可（化名）剛考完期中考試回家。因為考得不錯，可可的媽媽便去超市給兒子買了很多他喜歡的零食。

可可母親事後憶述，可可到家後在沙發上一邊吃零食、一邊看動畫片，她則忙著去廚房煮晚飯。沒想到，一會兒過後便聽到客廳傳來慘叫聲，她趕到可可面前查看，只見孩子捂著眼睛，一邊大聲嚎哭、一邊痛苦地在地上滾動。有一個炸開變形的飲料瓶滾落地上，地板上到處是水。

可可母親見狀立刻帶兒子趕往最近的醫院，就在這短短20分鐘的路程，可可的右眼徹底毀掉。

醫生檢查後表示，可可的右眼因為被鹼性液體侵蝕，整個眼球被溶掉，任何醫療手段都已無力回天，右眼將終身失明。

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醫生問及可可怎麼受傷時，他坦承，在吃完零食後發現包裝裡有個小袋子，不知道裝的是什麼就拿起來玩。先是用鼻子聞了聞，後來圖好玩就把那個小袋子放進有水的飲料瓶內，沒想到一放進去就爆炸。他說，一瞬間感覺到有東西噴進右眼，燒得特別疼，劇痛後就什麼都看不到了。

可可所描述的小袋子，就是食品乾燥劑；一般分為生石灰乾燥劑、硅膠乾燥劑、蒙脫石乾燥劑、氧化鈣乾燥劑、纖維乾燥劑這5種。

其中較為常用，且最具傷害的就是生石灰乾燥劑。它的主要成分是氧化鈣，能夠保持35%的吸水能力，保持食品乾燥的效果非常好，最常應運於餅乾之中。但生石灰乾燥劑具有非常大的腐蝕性，遇水會發生化學反應生成氫氧化鈣，而這種鹼性液體容易對人體造成傷害。

醫生提醒，家長給孩童食用零食時，一定要先把乾燥劑取出，以免類似事件發生。萬一發生意外，皮膚沾染液體後，應用大量的清水持續沖洗（至少15分鐘以上），簡單處理後立即前往醫院。若是眼睛被沾染，因為石灰粉進眼的一瞬間就已經起反應，所以同樣也要用大量清水持續沖洗（半小時以上），沖洗時注意轉動眼球。等眼睛的刺激不再那麼明顯時，迅速去最近的醫院救治。

責任編輯：易燕丹

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