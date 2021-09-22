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【中國樓市】最冷清的金九銀十 北京等26地中秋假期樓市成交齊降

經濟脈搏 17:43 2021/09/22

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今年中秋小長假，百強房企使出渾身解數搞營銷，然而北京等26城成交量按年仍是下降。專家預計，今年「金九銀十」將是多年以來最冷清的一年，多家房企資金鏈壓力大，不排除後續出現明顯降價的可能，樓市已進入下行通道。

面臨現金流和銷售壓力 房企推出促銷

據《證券日報》，居理買房網CEO王鵬介紹，通常來講，每年的雙節（中秋國慶）是開發商搶回款的關鍵節點，因為大部分房企全年60%（部分為70%左右）的銷售任務都要在下半年完成，因此，大的節點就尤為重要。9月份、10月份的假期較多，看房、成交都會比較集中，因此被稱為「金九銀十」。

王鵬指，針對雙節，房企主要透過推出特價房、房源加推、砸金蛋、送家電等打折促銷活動實現快速銷售和去化，與此同時恢復了對渠道的使用，並提高了渠道費用的點位。

【中國樓市】專家：未來房價增速或遠低於基金和股票增速

【樓市冷卻】部份地方停二手樓按揭   叫客人「明年再來」

有地產操盤手透露，北京東南部某個樓盤的開發商缺錢，為搶奪市場上有購買能力的客源，給中介帶客的渠道費點位高達10%，這是極為少見的現象，可見其對現金流的渴望程度和銷售壓力之大。

26重點城市樓市成交下降 市場降溫退燒

儘管房企使出渾身解數，成交量卻不樂觀。居理買房網AI大數據研究院數據顯示，今年中秋小長假，北京等26個重點城市成交量按年有不同程度下降。不過區域、城市分化較大，也有杭州等少數城市按年上漲。

另據中原地產研究中心統計數據顯示，今年中秋假期，大部分城市樓市降溫退燒，整體市場進入下行通道。以北京為例，中秋小長假前兩天，新建商品房住宅網簽234套，二手房住宅161套；而對比來看，今年端午小長假前兩天，新建住宅網簽351套，二手房住宅227套。相隔三個多月時間，新建住宅成交量下降33%，二手房住宅下降29%。

【中國樓市】昔日怕升今日怕跌  多地祭樓價「限跌令」 

中國樓市被指「慘烈」  房企平均一天倒一間

中原地產首席分析師張大偉指，網簽數據有滯後性，中秋小長假的網簽量不能代表當下市場的真實表現，但市場確實降溫退燒了。

張大偉直言，預計今年金九銀十將是多年以來最冷清的一年，多家房企資金鏈壓力大，不排除後續出現明顯降價的可能，樓市已進入下行通道。

責任編輯：尹航

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