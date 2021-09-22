  • 31°C
香港時間 : 2021922日 (三) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AUKUS】美英澳搞核潛艇合作  趙立堅叫他們停止小圈子

國情動向 18:26 2021/09/22

分享：

針對美英澳等國開展核潛艇合作，中國外交部發言人趙立堅周三（22日）批評，指美英澳應摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，「停止搞小集團、小圈子」。

趙立堅當天主持例行記者會。有記者問，在美國、英國宣布與澳洲開展核潛艇技術合作之後，法國召回了駐美駐澳大使。有評論認為，美英澳三邊機制表明，美國對歐洲合則用、不合則棄。請問中方對此有何評論？

趙立堅回應表示，美國、英國與澳洲開展核潛艇合作，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力，與地區國家的願望背道而馳。美英澳應摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，順應和平與發展的時代潮流，停止搞小集團、小圈子。

美英澳建立印太地區安全伙伴關係 中使館：各國應摒棄冷戰思維

習拜通電中美緩和因這事不成功 新一輪鬥爭已在啟動

此外，20國集團主席國意大利日前宣布，20國集團外長將於9月22日舉行視訊會議，討論阿富汗問題，中方是否參與？本次會議將發揮什麼作用？

趙立堅表示，應20國集團主席國意大利外長迪馬約邀請，中國國務委員兼外長王毅將出席20國集團阿富汗問題外長視訊會議，闡述中方對阿富汗人道主義援助、和平重建等問題的立場主張。

菲律賓外長支持AUKUS

他並指，中方認為聯合國是維護阿富汗和平穩定，提供人道主義援助的主渠道，希望20國集團作為國際經濟合作論壇，發揮好建設性作用。

與美英組聯盟後 澳洲總理邀請習近平會談 京這樣回應

澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國

另外，針對澳英美聯盟AUKUS成立，澳洲將獲核潛艇的協議，菲律賓表現出與鄰國馬來西亞、印尼不同的態度，菲律賓表態支持該聯盟的組建，希望它可維持地區力量平衡。

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）21日發布聲明中稱，「加強一個近鄰盟友展現力量的能力，應該恢復和保持平衡，而不是破壞它」。

洛欽說，如果沒有核武器的實際存在，澳英美聯盟的舉動不會違反1995年禁止在東南亞擁有核武器的條約。

針對美英澳等國開展核潛艇合作，中國外交部發言人趙立堅周三（22日）批評，指美英澳應摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，「停止搞小集團、小圈子」。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

美軍20年空襲9萬次 趙立堅：美向平民投彈是什麼人權？
2021/09/15
美軍20年空襲9萬次 趙立堅：美向平民投彈是什麼人權？
拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）
今日
拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）
駐美機構更名「台灣」？趙立堅：已就報道裡的動向 對美交涉
2021/09/13
駐美機構更名「台灣」？趙立堅：已就報道裡的動向 對美交涉
日官員稱把台海和平穩定「當做自己的事」 趙立堅：極其荒謬
2021/09/09
日官員稱把台海和平穩定「當做自己的事」 趙立堅：極其荒謬
【中美會談】中方向美提兩張「糾錯」清單 趙立堅補充4個停止（第二版）
2021/07/26
【中美會談】中方向美提兩張「糾錯」清單 趙立堅補充4個停止（第二版）

你可能感興趣

美軍20年空襲9萬次 趙立堅：美向平民投彈是什麼人權？
19:23 2021/09/15
美軍20年空襲9萬次 趙立堅：美向平民投彈是什麼人權？
拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）
今日 18:00
拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）
駐美機構更名「台灣」？趙立堅：已就報道裡的動向 對美交涉
17:48 2021/09/13
駐美機構更名「台灣」？趙立堅：已就報道裡的動向 對美交涉
國防 軍事 軍事科技 軍事衝突 軍備 政治 外交 經濟 地緣政治 法國

下一篇文章

拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
習近平聯合國大會暗批美：民主改造貽害無窮
習近平聯合國大會暗批美：民主改造貽害無窮
中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策
中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策
日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好
日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好
美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
拜登首場聯合國演說 將表態不與中國打新冷戰（第二版）
拜登首場聯合國演說 將表態不與中國打新冷戰（第二版）