【AUKUS】美英澳搞核潛艇合作  趙立堅叫他們停止小圈子

針對美英澳等國開展核潛艇合作，中國外交部發言人趙立堅周三（22日）批評，指美英澳應摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，「停止搞小集團、小圈子」。

趙立堅當天主持例行記者會。有記者問，在美國、英國宣布與澳洲開展核潛艇技術合作之後，法國召回了駐美駐澳大使。有評論認為，美英澳三邊機制表明，美國對歐洲合則用、不合則棄。請問中方對此有何評論？

趙立堅回應表示，美國、英國與澳洲開展核潛艇合作，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力，與地區國家的願望背道而馳。美英澳應摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，順應和平與發展的時代潮流，停止搞小集團、小圈子。

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此外，20國集團主席國意大利日前宣布，20國集團外長將於9月22日舉行視訊會議，討論阿富汗問題，中方是否參與？本次會議將發揮什麼作用？

趙立堅表示，應20國集團主席國意大利外長迪馬約邀請，中國國務委員兼外長王毅將出席20國集團阿富汗問題外長視訊會議，闡述中方對阿富汗人道主義援助、和平重建等問題的立場主張。

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他並指，中方認為聯合國是維護阿富汗和平穩定，提供人道主義援助的主渠道，希望20國集團作為國際經濟合作論壇，發揮好建設性作用。

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另外，針對澳英美聯盟AUKUS成立，澳洲將獲核潛艇的協議，菲律賓表現出與鄰國馬來西亞、印尼不同的態度，菲律賓表態支持該聯盟的組建，希望它可維持地區力量平衡。

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）21日發布聲明中稱，「加強一個近鄰盟友展現力量的能力，應該恢復和保持平衡，而不是破壞它」。

洛欽說，如果沒有核武器的實際存在，澳英美聯盟的舉動不會違反1995年禁止在東南亞擁有核武器的條約。

▲ 針對美英澳等國開展核潛艇合作，中國外交部發言人趙立堅周三（22日）批評，指美英澳應摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，「停止搞小集團、小圈子」。

責任編輯：鄧國強

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