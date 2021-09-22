國常會：做好跨周期調節 保持經濟平穩運行

下一篇文章
【中國樓市】最冷清的金九銀十 北京等26地中秋假期樓市成交齊降
國務院總理李克強今日（22日）主持召開國務院常務會議指，保持宏觀政策連續性穩定性、增強有效性，做好預調微調和跨週期調節，加強財政、金融、就業政策聯動，穩定市場預期，保持經濟平穩運行。會上提到，近期國際環境不確定性因素增多，國內經濟也面臨疫情散發、大宗商品價格高企等挑戰。
會議指出，要繼續圍繞保就業、保民生、保市場主體實施宏觀政策，持續深化改革開放、優化營商環境；更多運用市場化辦法穩定大宗商品價格，保障冬季電力、天然氣等供應；研究出台進一步促進消費的措施，更好發揮社會投資作用擴大有效投資，保持外貿外資穩定增長，確保經濟運行在合理區間。
會議審議通過「十四五」新型基礎設施建設規劃，李指，要加強信息基礎設施建設，推動國家骨幹網和城域網協同擴容，完善衛星通信、導航、遙感等空間信息基礎設施；穩步發展融合基礎設施，打造多層次工業互聯網平台，結合推動新型城鎮化，基礎設施智慧化改造；推動大學、科研院所和高新技術企業等深度融合，支持產業共性基礎技術研發；鼓勵多元投入、推動開放合作，支持民營和境外資本參與新型基礎設施投資運營，參與相關國際規則標準制定。
水利安全也是討論重點，會議要求2025年底前完成現有病險水庫除險加固，各地特別北方地區應抓住當前施工有效期，優先處置風險較高的水庫，確保工程質量。同時，加強小型水庫雨水情測報和安全監測等設施，做好緊急情況下洩洪、民眾轉移等應急處置預案。
責任編輯：陳建錫