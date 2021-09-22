北京冬奧發布宣傳海報 融入中國文化等元素（多圖）

▲ 北京冬奧發布宣傳海報 融入中國文化等元素

北京將於明年2月舉辦冬季奧運會，北京冬奧組今日（22日）在2021北京國際設計周開幕式上，發布冬奧和冬殘奧的宣傳海報。宣傳海報包括11套作品，均以體育為主題，並融入冬奧、中國文化、城市風貌、冰雪運動等多種設計元素。

早於2020年9月21日，北京冬奧組委就在2020北京國際設計周上，面向社會發布北京冬奧會宣傳海報徵集公告，共徵集到1565套作品。

經過多輪評選，評委會從50套入圍作品中，選出20套優秀作品。進行深化修改、查重後，最終確定11套優秀設計作品為北京2022年冬奧會和冬殘奧會宣傳海報。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

北京冬奧組委文化活動部部長陳寧認為，這11套作品以體育為主題，以文化為內容，融入多種設計元素，既有奧林匹克精神的展示，又有對大賽氛圍的渲染；既有對冰雪運動的熱愛，又有笑迎八方賓朋的胸懷；既有中國傳統文化的體現，又有主辦城市風貌的呈現。

陳寧稱，宣傳海報體現了中華文化底蘊與奧林匹克精神的統一，呈現了冬奧項目造型與全民運動風采，展示了年輕一代蓬勃向上的朝氣和參與冰雪運動的熱情。這些海報，將進一步宣傳冬奧文化、冰雪文化，豐富北京冬奧會品牌形象的傳播，營造熱烈的場館及城市冬奧氛圍。

北京冬奧會最新宣傳片 復古國產卡通人物擔主角（有片）

【北京冬奧】冰上運動中心將亮相北京冬奧測試賽

這次是繼9月17日，發布北京冬奧會和冬殘奧會口號「一起向未來」後，再揭曉冬奧和冬殘奧的宣傳海報。北京冬奧組委表示，至2022年3月北京殘奧會結束，將舉辦一系列豐富多彩的奧運主題文化活動，為舉辦一屆「精彩、非凡、卓越」的奧運省會營造熱烈的氛圍。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁