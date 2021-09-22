內地零星疫情下中秋假期：周邊遊受捧 大灣區成熱門旅遊地

根據同程發佈的《2021中秋假期旅行報告》，受到疫情影響和中秋小長假的時間限制，人們的中秋出行主要集中在周邊短途遊。此外，據攜程旅遊平台公佈，廣東省是全國出遊熱門客源地第一位。

「周邊遊」在這個假期非常火爆。根據同程的報告，中秋假期周邊短途出行產品預訂量較2019年增長46%。攜程的資料顯示，中秋周邊遊訂單中，對比2019年，酒店訂單量增長逾20%，門票預訂量增長近30%，租車訂單量增長77%。

據21世紀經濟報道，攜程相關人士說，中秋假期的旅遊市場特點，與疫情的影響密切相關，在多地提出中秋假期「非必要不出省」的倡議之下，客源地最多、旅遊需求豐富的地區，比如廣東等地的旅遊市場受益不淺。

「本地人本地遊」

在零星疫情的影響之下，中秋假期之前，包括黑龍江、江西、廣東等多地都發佈了相關提醒。

比如，黑龍江省疾病預防控制中心建議假期合理安排出行，選擇短途旅行，在市內或近郊遊玩。非必要不離省、不前往中高風險地區。廣東省文化和旅遊廳發佈關於2021年中秋國慶假期出遊安全提示，提醒切勿前往中高風險地區，非必要不出境、非必要不到多地發生本土疫情的省份旅行。

由此帶來的直接影響是，旅遊需求集中在各省內釋放。

其中，廣東、四川、江蘇、北京、浙江等兼具客源地和目的地屬性的省市中秋出遊熱度較高，西南、西北地方的長線遊目的地省份，以及近期出現疫情的省份旅遊熱度相對較低。

攜程發佈的《2021年中秋假期旅遊資料包告》顯示，中秋假期是今年以來周邊游需求最為旺盛的一個小長假。截至9月21日9點，2021年中秋期間，周邊遊預訂人數占出遊總人數比例為56%，高於2019年中秋和今年端午、清明假期水平。

大灣區旅遊市場火爆

受益于周邊遊的爆發，一些具有較大客源地的省份，中秋旅遊市場火爆。

據廣東省初步測算，2021年中秋節假期（9月19-21日），廣東省累計接待遊客1588.7萬人次，納入監測的150家重點景區接待遊客363.2萬人次。

攜程的數據顯示，廣東省是全國出遊熱門客源地「斷層出道」第一位，較第二位元的省市出遊訂單量多出逾80%。

對此，攜程研究院分析，5月廣東突發本地疫情，7月起，南京、張家界等地疫情相繼爆發，廣東地區群眾數月來被抑制的出遊需求在中秋節假期得到釋放。並且，在相對安全的情況下，中短途的周邊游成為廣東人民的選擇。

根據各個平台的資料，粵港澳大灣區的廣州和深圳成為最為熱門的周邊遊目的地之一。比如，攜程的資料顯示，今年中秋，最熱門的周邊遊目的地前十名分別為：廣州、杭州、上海、成都、南京、蘇州、北京、長沙、深圳、武漢。

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責任編輯：李冰琪

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