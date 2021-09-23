南韓外長：中國已非20年前的中國 開展「強勢外交」理所當然

正在美國訪問的韓國外長鄭義溶22日出席美國外交協會（CFR）研討會時表示，在中國經濟正在進一步發展的背景下，其開展「強勢」（assertive）外交理所當然，中國已不是20年前的中國。他還表示，中國是南韓最重要的經濟夥伴，南韓希望中美關係穩定。

鄭義溶反駁冷戰時代的思維方式

據韓聯社報道，鄭義溶說他不同意「強勢」這一措辭。他指出，中方想向國際社會其他成員傳遞中國的聲音，我們應努力聽取中方主張。

CNN主持人法雷德·扎卡里亞援引澳洲政府人士有關中國開展強勢外交的發言，並問道韓國和澳洲的情況是否不同，鄭義溶回答稱，他非常清楚其他國家的憂慮。

扎卡里亞將太平洋的美國、韓國、日本和澳洲定性為「反中國」國家區，鄭義溶反駁稱這是冷戰時代的思維方式。他說，韓美同盟是韓國外交的主軸，中國是韓國最重要的經濟伙伴，希望美國和中國關係更為穩定。

對於北韓是否會放棄核武器的提問，鄭義溶說這是很難回答的問題。他說，為促進北韓無核化獲進展，有必要採取有違協議時可恢復制裁的撤回機制」（snapback）補償方式，國際社會不要吝於提供補償，可以從相對不敏感的人道主義領域對北韓提供援助。

今年3月，鄭義溶在結束韓美外長防長2+2會談後表示，中美兩國對於韓國而言都很重要，讓韓國在中美之間選邊站不可能，也不可取。他還表示，中美兩國也從來沒有要求韓國選邊站隊。

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責任編輯：尹航

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