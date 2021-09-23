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【碳中和】鐵腕減排超想像！浙染廠下午收通知  晚上即停產（第二版）

經濟脈搏 12:23 2021/09/23

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【碳中和】鐵腕減排超想像！浙染廠下午收通知  晚上即停產 

內地正在加強落實「能耗雙控」，制高耗能產業煤、電用量。據報道，浙江省已緊急下令多個高耗能行業21日起停產，紹興一家印染廠稱，昨天下午接到臨時通知，要求晚上就停產。

（新增末段，台商推測內地減排措施突收緊兩原因）

內地官方今年加強落實「能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）」政策，限制高耗能產業煤、電用量。國家發展改革委員會上月發布「2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表」，點名江蘇等9個省（區）能耗強度不降反升，浙江則是被點名能耗強度降低率未達到進度要求。

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近日多省相繼傳出高耗能產業遭到現電限產。財聯社報道，近日網傳浙江省高能耗企業將在9月21日至9月30日關停，涉及印染廠、污水處理廠、化工廠、化纖廠等高耗能行業。

報道引述一家紹興市柯橋區印染廠老闆說，「昨天下午我們染廠還有布在染，接到臨時通知要求晚上停產，我們只能把缸裡的布拉出來，烘乾之後等開工之後再做」。

這名老闆說，目前濱海新區的印染企業都已經停工，「以往限產停產會提前通知，我們有時間準備庫存，但是這次太突然了」。

印染廠老闆：損失100萬元訂單

報道指出，臨近第3季末，多地嚴控能耗，加碼限電限產。21日晚，有消息稱紹興市柯橋區下發限電通知，「從即日起到10月1日，浙江省將高能耗企業全部關停，包括所有印染廠、化工廠、化纖廠等」。

紹興市柯橋區是內地最大的紡織印染產業聚集區之一，約佔全國產能1/3。

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報道引述當地兩家印染廠上午表示，已經接到通知並停工。「這個時候停產真的很要命，因為我們生產的針織面料用於秋裝，8、9月份正是訂單多的時候，尤其是9月最後一周是一個小高峰，很多客戶會大量進貨，為國慶檔做準備」。

上述印染廠老闆表示，停工到月底將會損失100萬元人民幣的訂單。

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據報道，目前染廠和紡織廠接到最多的是市場單，客戶要求拿現貨，因此，停產可能會造成訂單排隊和積壓，按時出貨變得很困難了。

另一家位於紹興紡織公司負責人則說，「行業整體還在疫情後的恢復期，旺季並沒有那麼旺，只有部分企業的訂單較為充足，上游印染廠停產對這些企業影響更大」。

紹興、湖州、嘉興、溫州都有類似政策

紹興市委宣傳部相關人士稱，網傳「雙控」情況基本屬實，能源雙控政策是大勢所趨，全國都差不多，差別在於各地政策強度不同。浙江省發改委相關人士也證實，相關政策的確存在。

浙江此前印發「浙江省節能降耗和能源資源優化配置『十四五』規劃」，要求加強重點用能地區結構調整，寧波、舟山要嚴格控制石化、鋼鐵、化工等產能規模，推動高能耗工序外移，緩解對化石能源的高依賴性。

此外，紹興、湖州、嘉興、溫州要嚴格控制紡織印染、化纖、塑膠製品等製造業產能，採用先進生產技術，提升高附加值產品比例，大幅提升單位增加值能效水平。

浙江還要求「推動紡織印染、化學纖維、造紙、橡膠和塑膠製品、電鍍等行業產能退出，加大落後產能和過剩產能淘汰力度，全面完成『散亂污』企業整治」。

台商推測  內地減排措施突收緊兩原因

對於為何減排措施突收緊？一名專營製造業的台商接受台灣中央社採訪時指出，今年之所以讓人覺得相關的調控政策更加嚴格，主要是多個內外因素堆疊而成。

他指出，今年中國疫後復蘇，製造業相對去年而言發展更加蓬勃，因此能耗比起去年同期而言超標不少。此外，今年加強落實「能耗雙控」政策，加上年底本來就是地方政府調控的重點時期。「雖然每種情況看起來是加嚴一點點，但是全部湊在一起，就會顯得今年的政策變得比較嚴格」。

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責任編輯：鄧國強

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