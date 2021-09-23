  • 26°C
香港時間 : 2021923日 (四) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國大使：非常理解法國憤怒 馬克龍拜登通電暗爆北約分歧

國情動向 10:57 2021/09/23

分享：

美英澳核潛艇協議觸怒法國風波，中國駐法國大使表態，稱非常理解法國民眾的憤怒情緒，排他的「小圈子」「小集團」不得人心，也沒有出路。美國總統拜登在事件以來，首次與法國總統馬克龍通電，釋出緩和訊號，同意創造條件重建信任，馬克龍同意讓駐美國大使下周返回崗位，但他和拜登就歐洲自主戰略在北約的角色面臨分歧。法國亦和德國倡議，修訂北約軍事同盟的戰略概念。

馬克龍周三（22日）應約與拜登通電，雙方其後發表聯合聲明，表示拜登計劃於10月到歐洲會見馬克龍，美方支持法國和歐盟參與印太地區事務，並支持歐洲擴展防衛能力。

美英背著法國搶走澳洲潛艇訂單，對於今次外交風暴，法美雙方聲明表述略有不同。法方文本提到，馬克龍與拜登同意，如事前就法國及歐洲夥伴的戰略利益公開咨詢，即可「避免現時局面」。美方文本則只表示，咨詢能夠令「現時局面受益」。

聲明稱，兩人決定展開深入咨詢，尋求創造條件，確保重建信任，同時提出實際措施促進共同目標。馬克龍亦爭取到拜登明確支持，法國在非洲反恐行動。

法國近年牽頭在非洲法語國家，軍事打擊極端組織，一定程度上減輕了美軍負擔。有分析認為，法國被美英搶走對澳660億美元軍售「世紀大單」，或對整個法國軍工和國防體系都有衝擊。

Politico Europe報道稱，法方縱歡迎美方所言，但目前尚不清楚雙方會否有新項目，和美方會否對法作出財政補償承諾等實際行動。

美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成

【AUKUS】美英澳核潛合作 趙立堅叫他們停止小圈子

與此同時，馬克龍與拜登也就北約角色暗藏分歧。聲明雖然稱，拜登重申了法國與歐盟參與印太事務的重要，並提及歐盟上周公佈的印太戰略，而美方支持一個更強大、更具防衛能力的歐洲，但這需要「對全球和跨太西洋安全有正面貢獻」，並「與北約互補」。

馬克龍2019年形容北約「腦死亡」，歐洲需要從美國覺醒，推行更加自主的外交和防務政策，但他未有明確表示要退出北約。

法國防長帕利（Florence Parly）周三也否定了，法國內部近日一些要求退出北約的聲音，但她同時宣佈支持德國倡議，修訂北約的戰略概念。帕利稱：「北約存在的理由就是跨大西洋安全，我們需要就此提醒美國。」她強調，作為盟國並不代表要受對方的利益綁架。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）日前亦談到北約新戰略概念。他稱歐盟需要有自己的「戰略指針」，這會與北約的新戰略概念並行，那就是重新平衡歐美之間的關係。

中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策

美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生

另一方面，中國駐法國大使盧沙野周三接受中國媒體採訪時表示，美國、英國與澳大利亞開展核潛艇合作，威脅亞太地區和平穩定，刺激軍備競賽；法國政府和輿論對此都很憤怒，他非常理解法國民眾的憤怒情緒。

盧沙野提到，東南亞國家也表示反對美英澳核潛艇合作。「美、英向澳大利亞這樣一個無核國家出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明他們只是將核出口作為地緣政治博弈的工具。他們總說要維護『基於規則的國際秩序』，而如今卻公開踐踏國際核不擴散規則。這是赤裸裸的『雙重標準』，是極其不負責任的行徑。」

盧沙野說，中國認為，三國建立的三邊機制不符合和平與發展的時代潮流。任何地區機制都應有助於增進地區國家間互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益。搞封閉、排他的「小圈子」「小集團」違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，也沒有出路。

拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對

南韓外長：中國已非20年前的中國 開展「強勢外交」理所當然

習拜演說暗藏政治密碼  極力防範關係失控變壞

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

習拜演說暗藏政治密碼 極力防範關係失控變壞
2021/09/22
習拜演說暗藏政治密碼 極力防範關係失控變壞
美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
2021/09/22
美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策
2021/09/22
中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策
美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
2021/09/20
美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對
2021/09/20
拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對

你可能感興趣

習拜演說暗藏政治密碼 極力防範關係失控變壞
15:31 2021/09/22
習拜演說暗藏政治密碼 極力防範關係失控變壞
美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
13:36 2021/09/22
美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策
13:26 2021/09/22
中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策
地緣政治 外交 軍備 馬克龍 拜登 法國 美國 北約 中國 中歐關係

下一篇文章

南韓外長：中國已非20年前的中國 開展「強勢外交」理所當然
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習拜演說暗藏政治密碼 極力防範關係失控變壞
習拜演說暗藏政治密碼 極力防範關係失控變壞
中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策
中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策
美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）
拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）
台灣申請加入CPTPP 稱已完成對11個成員國諮商
台灣申請加入CPTPP 稱已完成對11個成員國諮商
習近平聯合國大會暗批美：民主改造貽害無窮
習近平聯合國大會暗批美：民主改造貽害無窮