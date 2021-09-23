中國大使：非常理解法國憤怒 馬克龍拜登通電暗爆北約分歧

美英澳核潛艇協議觸怒法國風波，中國駐法國大使表態，稱非常理解法國民眾的憤怒情緒，排他的「小圈子」「小集團」不得人心，也沒有出路。美國總統拜登在事件以來，首次與法國總統馬克龍通電，釋出緩和訊號，同意創造條件重建信任，馬克龍同意讓駐美國大使下周返回崗位，但他和拜登就歐洲自主戰略在北約的角色面臨分歧。法國亦和德國倡議，修訂北約軍事同盟的戰略概念。

馬克龍周三（22日）應約與拜登通電，雙方其後發表聯合聲明，表示拜登計劃於10月到歐洲會見馬克龍，美方支持法國和歐盟參與印太地區事務，並支持歐洲擴展防衛能力。

美英背著法國搶走澳洲潛艇訂單，對於今次外交風暴，法美雙方聲明表述略有不同。法方文本提到，馬克龍與拜登同意，如事前就法國及歐洲夥伴的戰略利益公開咨詢，即可「避免現時局面」。美方文本則只表示，咨詢能夠令「現時局面受益」。

聲明稱，兩人決定展開深入咨詢，尋求創造條件，確保重建信任，同時提出實際措施促進共同目標。馬克龍亦爭取到拜登明確支持，法國在非洲反恐行動。

法國近年牽頭在非洲法語國家，軍事打擊極端組織，一定程度上減輕了美軍負擔。有分析認為，法國被美英搶走對澳660億美元軍售「世紀大單」，或對整個法國軍工和國防體系都有衝擊。

Politico Europe報道稱，法方縱歡迎美方所言，但目前尚不清楚雙方會否有新項目，和美方會否對法作出財政補償承諾等實際行動。

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與此同時，馬克龍與拜登也就北約角色暗藏分歧。聲明雖然稱，拜登重申了法國與歐盟參與印太事務的重要，並提及歐盟上周公佈的印太戰略，而美方支持一個更強大、更具防衛能力的歐洲，但這需要「對全球和跨太西洋安全有正面貢獻」，並「與北約互補」。

馬克龍2019年形容北約「腦死亡」，歐洲需要從美國覺醒，推行更加自主的外交和防務政策，但他未有明確表示要退出北約。

法國防長帕利（Florence Parly）周三也否定了，法國內部近日一些要求退出北約的聲音，但她同時宣佈支持德國倡議，修訂北約的戰略概念。帕利稱：「北約存在的理由就是跨大西洋安全，我們需要就此提醒美國。」她強調，作為盟國並不代表要受對方的利益綁架。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）日前亦談到北約新戰略概念。他稱歐盟需要有自己的「戰略指針」，這會與北約的新戰略概念並行，那就是重新平衡歐美之間的關係。

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另一方面，中國駐法國大使盧沙野周三接受中國媒體採訪時表示，美國、英國與澳大利亞開展核潛艇合作，威脅亞太地區和平穩定，刺激軍備競賽；法國政府和輿論對此都很憤怒，他非常理解法國民眾的憤怒情緒。

盧沙野提到，東南亞國家也表示反對美英澳核潛艇合作。「美、英向澳大利亞這樣一個無核國家出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明他們只是將核出口作為地緣政治博弈的工具。他們總說要維護『基於規則的國際秩序』，而如今卻公開踐踏國際核不擴散規則。這是赤裸裸的『雙重標準』，是極其不負責任的行徑。」

盧沙野說，中國認為，三國建立的三邊機制不符合和平與發展的時代潮流。任何地區機制都應有助於增進地區國家間互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益。搞封閉、排他的「小圈子」「小集團」違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，也沒有出路。

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責任編輯：連兆鋒